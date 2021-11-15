Іспанські дайвери знайшли унікальну давню астролябію (фото)

Ця астролябія — перший астрономічний інструмент такого роду, знайдений у Галісії та 108-й знайдений колись у всьому світі.

Розташоване в південній частині Біскайської затоки в Галісії (Іспанія), гирло Віверо є скупченням захопливих бухт і пляжів. Цей район особливо відомий серед аквалангістів та археологів своєю фауною та безліччю кораблів-примар, які всіюють морське дно, пише Ancient Archeology.

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У своєму нещодавньому дослідженні команда з 15 вчених під керівництвом підводного археолога Антона Лопеса знайшла у цьому місці астролябію, датовану між 1575 та 1622 роками. Це перший астрономічний інструмент такого роду, виявлений у Галісії та 108-й знайдений колись у всьому світі.

[ + – ] Місце підводних розкопок у гирлі Віверо

Протягом століть астролябії використовувалися мореплавцями для визначення розташування та розрахунку курсу кораблів.

Нещодавно знайдена астролябія, що класифікується як морська астролябія, виготовлена з бронзи, має діаметр 21 см і важить 4,92 кг.

"Наша знахідка унікальна, а все тому, що жодна з інших 107 відомих астролябій не поєднує трилопатеве кільце з алідадою у формі гарпуна", — розповів археолог Антон Лопес.

Алідада — пристосування для вимірювання кутів в астрономічних, геодезичних і фізичних кутомірних інструментах, таких як астролябія, секстант і теодоліт. Кільце утворює основу у формі трьох "пальців", пристосований для кращого утримання.

[ + – ] Знайдена астролябія

"Знайдений нами інструмент дуже важливий, оскільки він є передовими технологіями в галузі морської навігації. Більш того, він був виготовлений на замовлення і зроблений власноруч", — додав Лопес.

Незважаючи на те, що жодних дерев'яних решток не було знайдено, команда припускає, що астролябія могла знаходитися на одному з вантажних або військових кораблів кінця XVI — початку XVII століття.

Дослідники витягли астролябію, і зараз займаються її відновленням.