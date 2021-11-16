Палитра эмоций. Ученые подсчитали, сколько переживаний могут передавать лица людей

Как оказалось, выражение лица человека может транслировать 2 разных типа информации одновременно.

Новое исследование ученых показывает, что эмоции, передаваемые выражением лица, такие же разнообразные, богатые и сложные, как и сами лица. От счастья до грусти, от страха до гнева — мимика человека может передать огромное количество эмоций, причем без слов, пишет Science Alert.

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Но до сих пор ученые не до конца понимали, как такая простая вещь, как приподнятая бровь или приподнятая губа, может передавать сложную эмоциональную информацию.

В новом исследовании, проведенном под руководством ученых из Университета Глазго изучалось, как выражения лица могут передавать сложные комбинации информации об эмоциональном состоянии человека.

[ + – ] Лицевые сигналы, смоделированные компьютерной программой

Исследователи обнаружили, что различные движения лица, такие как опущенная бровь или разинутый рот, могут совместно передавать как общую, так и конкретную информацию об эмоциях в виде мультикомпонентных лицевых сигналов, то есть тех, которые могут передавать два и более типа информации.

Используя платформу компьютерной графики, разработанную в Университете Глазго, команда исследователей показывала 100 участникам широкий спектр различных сгенерированных компьютером выражений лица.

Затем участники решали, представляет ли каждое из них одну из классических 6 категорий эмоций: радость, удивление, страх, отвращение, гнев и печаль. Также участники должны были оценить их как негативные или позитивные, активные (возбужденные) или пассивные (спокойные).

[ + – ] Лицевые сигналы, смоделированные компьютерной программой

В ходе исследования эксперты определили, что различные движения лица, например, приподнятая бровь, сморщенный нос или раскрытый рот, могут передавать 2 разных типа информации одновременно: как общую информацию (например, положительную или отрицательную эмоцию), так и конкретную эмоциональную категорию (например, счастье или печаль).

Новое исследование открывает несколько интересных вопросов — не в последнюю очередь о том, как мы воспринимаем эмоции, которые выражают другие люди. Как отмечает команда, подобные исследования могут быть полезны и в будущем. С точки зрения робототехники и виртуальной реальности очень важно, чтобы искусственные лица передавали те чувства, которые они должны транслировать.