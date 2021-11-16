Палитра эмоций. Ученые подсчитали, сколько переживаний могут передавать лица людей
Как оказалось, выражение лица человека может транслировать 2 разных типа информации одновременно.
Новое исследование ученых показывает, что эмоции, передаваемые выражением лица, такие же разнообразные, богатые и сложные, как и сами лица. От счастья до грусти, от страха до гнева — мимика человека может передать огромное количество эмоций, причем без слов, пишет Science Alert.
Но до сих пор ученые не до конца понимали, как такая простая вещь, как приподнятая бровь или приподнятая губа, может передавать сложную эмоциональную информацию.
В новом исследовании, проведенном под руководством ученых из Университета Глазго изучалось, как выражения лица могут передавать сложные комбинации информации об эмоциональном состоянии человека.
Исследователи обнаружили, что различные движения лица, такие как опущенная бровь или разинутый рот, могут совместно передавать как общую, так и конкретную информацию об эмоциях в виде мультикомпонентных лицевых сигналов, то есть тех, которые могут передавать два и более типа информации.
Используя платформу компьютерной графики, разработанную в Университете Глазго, команда исследователей показывала 100 участникам широкий спектр различных сгенерированных компьютером выражений лица.
Затем участники решали, представляет ли каждое из них одну из классических 6 категорий эмоций: радость, удивление, страх, отвращение, гнев и печаль. Также участники должны были оценить их как негативные или позитивные, активные (возбужденные) или пассивные (спокойные).
В ходе исследования эксперты определили, что различные движения лица, например, приподнятая бровь, сморщенный нос или раскрытый рот, могут передавать 2 разных типа информации одновременно: как общую информацию (например, положительную или отрицательную эмоцию), так и конкретную эмоциональную категорию (например, счастье или печаль).
Новое исследование открывает несколько интересных вопросов — не в последнюю очередь о том, как мы воспринимаем эмоции, которые выражают другие люди. Как отмечает команда, подобные исследования могут быть полезны и в будущем. С точки зрения робототехники и виртуальной реальности очень важно, чтобы искусственные лица передавали те чувства, которые они должны транслировать.