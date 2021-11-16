Палітра емоцій. Учені підрахували, скільки переживань можуть передавати обличчя людей

Як виявилося, вираз обличчя людини може транслювати 2 різні типи інформації одночасно.

Нове дослідження вчених показує, що емоції, що передаються виразом обличчя, такі ж різноманітні, багаті та складні, як і самі обличчя. Від щастя до смутку, від страху до гніву – міміка людини може передати величезну кількість емоцій, причому без слів, пише Science Alert.

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Але досі вчені не до кінця розуміли, як така проста річ як піднята брова або піднята губа може передавати складну емоційну інформацію.

У новому дослідженні, проведеному під керівництвом учених із Університету Глазго, вивчалося, як вирази обличчя можуть передавати складні комбінації інформації про емоційний стан людини.

[ + – ] Сигнали обличчя, змодельовані комп'ютерною програмою

Дослідники виявили, що різні рухи обличчя, такі як опущена брова або роззявлений рот, можуть спільно передавати як загальну, так і конкретну інформацію про емоції у вигляді мультикомпонентних сигналів обличчя, тобто тих, які можуть передавати два й більше типи інформації.

Використовуючи платформу комп'ютерної графіки, розроблену в Університеті Глазго, команда дослідників показувала 100 учасникам широкий спектр різних виразів обличчя, що згенерував комп'ютер.

Потім учасники вирішували, чи кожна з них представляє одну з класичних 6 категорій емоцій: радість, здивування, страх, огиду, гнів і смуток. Також учасники мали оцінити їх як негативні чи позитивні, активні (збуджені) чи пасивні (спокійні).

[ + – ] Сигнали обличчя, змодельовані комп'ютерною програмою

У ході дослідження експерти визначили, що різні рухи обличчя, наприклад, піднята брова, зморщений ніс або розкритий рот, можуть передавати 2 різні типи інформації одночасно: як загальну інформацію (наприклад, позитивну або негативну емоцію), так і конкретну емоційну категорію (наприклад, щастя чи смуток).

Нове дослідження відкриває кілька цікавих питань — не в останню чергу, про те, як ми сприймаємо емоції, які виражають інші люди. Як зазначає команда, такі дослідження можуть бути корисними і в майбутньому. З погляду робототехніки та віртуальної реальності дуже важливо, щоб штучні особи передавали ті почуття, які вони мають транслювати.