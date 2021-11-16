Палітра емоцій. Учені підрахували, скільки переживань можуть передавати обличчя людей
Як виявилося, вираз обличчя людини може транслювати 2 різні типи інформації одночасно.
Нове дослідження вчених показує, що емоції, що передаються виразом обличчя, такі ж різноманітні, багаті та складні, як і самі обличчя. Від щастя до смутку, від страху до гніву – міміка людини може передати величезну кількість емоцій, причому без слів, пише Science Alert.
Але досі вчені не до кінця розуміли, як така проста річ як піднята брова або піднята губа може передавати складну емоційну інформацію.
У новому дослідженні, проведеному під керівництвом учених із Університету Глазго, вивчалося, як вирази обличчя можуть передавати складні комбінації інформації про емоційний стан людини.
Дослідники виявили, що різні рухи обличчя, такі як опущена брова або роззявлений рот, можуть спільно передавати як загальну, так і конкретну інформацію про емоції у вигляді мультикомпонентних сигналів обличчя, тобто тих, які можуть передавати два й більше типи інформації.
Використовуючи платформу комп'ютерної графіки, розроблену в Університеті Глазго, команда дослідників показувала 100 учасникам широкий спектр різних виразів обличчя, що згенерував комп'ютер.
Потім учасники вирішували, чи кожна з них представляє одну з класичних 6 категорій емоцій: радість, здивування, страх, огиду, гнів і смуток. Також учасники мали оцінити їх як негативні чи позитивні, активні (збуджені) чи пасивні (спокійні).
У ході дослідження експерти визначили, що різні рухи обличчя, наприклад, піднята брова, зморщений ніс або розкритий рот, можуть передавати 2 різні типи інформації одночасно: як загальну інформацію (наприклад, позитивну або негативну емоцію), так і конкретну емоційну категорію (наприклад, щастя чи смуток).
Нове дослідження відкриває кілька цікавих питань — не в останню чергу, про те, як ми сприймаємо емоції, які виражають інші люди. Як зазначає команда, такі дослідження можуть бути корисними і в майбутньому. З погляду робототехніки та віртуальної реальності дуже важливо, щоб штучні особи передавали ті почуття, які вони мають транслювати.