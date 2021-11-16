Длиной более 40 метров. Ученые назвали самого длинного в истории динозавра

Исправив путаницу с окаменелостями, исследователи пришли к выводу, что рекордсменом был суперзавр, живший 150 млн лет назад.

Самый длинный динозавр, когда-либо бродивший на нашей планете, суперзавр, достигал более 40 м от морды до кончика хвоста, пишет Independent.

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К такому выводу ученые пришли после исправления путаницы вокруг окаменелостей и после анализа новых останков суперзавра, который жил около 150 миллионов лет назад во времена юрского периода.

Если результаты нынешнего исследования подтвердятся, это сделает суперзавра длиннее любого другого известного динозавра, включая еще одного претендента на это место — диплодока, который мог достигать длины около 33 м, согласно исследованию 2006 года, проведенному учеными из Университета Западной Австралии.

"Суперзавр является самым длинным динозавром, чьи размеры оцениваются на достаточном количестве останков, так как кости других динозавров представлены фрагментами, в результате чего сложно точно оценить их длину", — рассказал ведущий автор исследования Брайан Кертис, палеонтолог из Аризонского музея естественной истории.

История с путаницей останков

[ + – ] Обнаруженные кости суперзавра из карьера динозавров в Колорадо

Ученые оценили фрагменты костей из карьера динозавров на юго-западе Колорадо, где в 1972 году был обнаружен самый ранний экземпляр суперзавра — скапулокоракоид длиной 2,4 м, а именно — две сросшиеся кости, составляющие плечевой пояс у взрослых динозавров.

Джим Дженсен, сделавший это открытие в 1972 году, также нашел дополнительные кости, которые, по его мнению, принадлежали двум другим гигантским динозаврам, позже названным ультразавром и дистилозавром.

Однако в течение многих лет палеонтологи спорили о том, действительно ли найденные останки принадлежат ультразавру и дистилозавру. Так, например, одна из других костей скапулокоракоида, обнаруженных на месте раскопок, была примерно на 25 см длиннее другой, что заставило многих ученых предположить, что она принадлежала к другому роду динозавров.

Однако нынешнее исследование показало, что кость на самом деле была деформирована, и после того, как палеонтологи учли различия в длине из-за трещин в другом образце скапулокоракоида, окаменелость совпала с окаменелостью суперзавра.

Основываясь на этих доказательствах, а также на том факте, что поблизости не было найдено никаких других огромных останков динозавров, ученые заключили, что обнаруженные окаменелости принадлежат не трем динозаврам, а одному суперзавру.