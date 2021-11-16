Завдовжки понад 40 метрів. Учені назвали найдовшого в історії динозавра

Виправивши плутанину зі скам'янілістю, дослідники дійшли висновку, що рекордсменом був суперзавр, який жив 150 млн років тому.

Найдовший динозавр, що коли-небудь бродив на нашій планеті, суперзавр, досягав понад 40 м від морди до кінчика хвоста, пише Independent.

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Такого висновку вчені дійшли після виправлення плутанини навколо скам'янілостей і після аналізу нових решток суперзавра, який жив близько 150 мільйонів років тому за часів юрського періоду.

Якщо результати цього дослідження підтвердяться, це зробить суперзавра довшим за будь-який іншого відомого динозавра, включаючи ще одного претендента на це місце — диплодока, який міг досягати довжини близько 33 м, згідно з дослідженням 2006 року, проведеним вченими з Університету Західної Австралії.

"Суперзавр є найдовшим динозавром, чиї розміри оцінюються на достатній кількості решток, оскільки кістки інших динозаврів представлені фрагментами, внаслідок чого складно точно оцінити їхню довжину", — розповів провідний автор дослідження Браян Кертіс, палеонтолог із Аризонського музею природної історії.

Історія з плутаниною решток

[ + – ] Виявлені кістки суперзавра з кар'єру динозаврів у Колорадо.

Учені оцінили фрагменти кісток із кар'єру динозаврів на південному заході Колорадо, де в 1972 році був виявлений ранній екземпляр суперзавра — скапулокоракоїд довжиною 2,4 м, а саме — дві кістки, що зрослися, що становлять плечовий пояс у дорослих динозаврів.

Джим Дженсен, який зробив це відкриття в 1972 році, також знайшов додаткові кістки, які, на його думку, належали двом іншим гігантським динозаврам, пізніше названим ультразавром і дистилозавром.

Однак протягом багатьох років палеонтологи сперечалися про те, чи дійсно знайдені рештки належать ультразавру та дистилозавру. Так, наприклад, одна з інших кісток скапулокоракоїда, виявлених на місці розкопок, була приблизно на 25 см довшою за іншу, що змусило багатьох учених припустити, що вона належала до іншого роду динозаврів.

Однак нинішнє дослідження показало, що кістка насправді була деформована, і після того, як палеонтологи врахували відмінності в довжині через тріщини в іншому зразку скапулокоракоїда, скам'янілість збіглася зі скам'янілістю суперзавра.

Грунтуючись на цих доказах, а також на тому факті, що поблизу не було знайдено жодних інших величезних решток динозаврів, учені зробили висновок, що виявлені скам'янілості належать не трьом динозаврам, а одному суперзавру.