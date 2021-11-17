Не успеешь и глазом моргнуть. Ученые назвали самое быстрое движение, на которое способен человек

По словам ученых, щелчок пальцами происходит в 20 раз быстрее, чем моргание глаза.

Группа ученых из Технологического института Джорджии изучили физику щелчка пальцами и определили, что щелчок пальцами вызывает самое высокое ускорение, наблюдаемое у людей и важную роль в этом процессе, играет трение, сообщает Phys.

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Используя разные приборы ученые пришли к выводу, что щелчок голыми пальцами происходит со скоростью, которая в три раза превышает ускорение руки профессионального бейсболиста при подаче мяча и намного быстрее, чем моргание глаза.

"Оказалось, что щелчок пальца происходит всего за 7 миллисекунд, а это более чем в 20 раз быстрее, чем моргание глаза, которое занимает более 150 миллисекунд", — говорит Саад Бхамла, один из авторов нового исследования, который изучает сверхбыстрые у животных и насекомых.

Но максимальная скорость снижается, если пальцы будут покрыты, например, перчатками. Площадь контакта голых пальцев выше и трение голой кожи способствует созданию громкого и быстрого щелчка, говорят ученые.

"Именно трение играет важную роль в достижении сверхбыстрых движений", — говорит Марк Илтон, соавтор исследования.

[ + – ] Изображение щелчка пальцами на древнегреческой амфоре. Фото: phys.org

По словам ученых, данное исследование поможет понять, как, например, термиты и муравьи щелкают своими челюстями. Также ученые полагают, что эти данные можно применить при создании протезов и будущих роботов. Далее ученые хотят узнать почему вообще люди щелкают пальцами и есть ли такая же особенность у других приматов.

"Я думаю, что люди щелкали пальцами еще сотни тысяч лет назад, но только сейчас мы начали изучение этого процесса", — говорит Бхамла. "Здорово, когда можно щелкнуть пальцами и получить результат".