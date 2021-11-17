Не встигнеш і оком моргнути. Вчені назвали найшвидший рух, на який здатна людина

За словами вчених, клацання пальцями відбувається у 20 разів швидше, ніж моргання ока.

Група вчених з Технологічного інституту Джорджії вивчила фізику клацання пальцями та визначила, що клацання пальцями викликає найвище прискорення, яке спостерігається у людей і важливу роль у цьому процесі, відіграє тертя, повідомляє Phys.

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Використовуючи різні прилади, вчені дійшли висновку, що клацання голими пальцями відбувається зі швидкістю, яка втричі перевищує прискорення руки професійного бейсболіста під час подачі м'яча і набагато швидше, ніж моргання ока.

"Виявилося, що клацання пальця відбувається всього за 7 мілісекунд, а це більше ніж у 20 разів швидше, ніж моргання ока, яке займає понад 150 мілісекунд", — говорить Саад Бхамла, один з авторів нового дослідження, який вивчає надшвидкі рухи у тварин та комах.

Але максимальна швидкість знижується, якщо пальці будуть покриті, наприклад рукавичками. Площа контакту голих пальців вища і тертя голої шкіри сприяє створенню гучного та швидкого клацання, кажуть вчені.

"Саме тертя відіграє важливу роль у досягненні надшвидких рухів", — каже Марк Ілтон, співавтор дослідження.

[ + – ] Зображення клацання пальцями на давньогрецькій амфорі. Фото: phys.org

За словами вчених, це дослідження допоможе зрозуміти, як, наприклад, терміти та мурахи клацають своїми щелепами. Також вчені вважають, що ці дані можна застосувати під час створення протезів і майбутніх роботів. Далі вчені хочуть дізнатися, чому взагалі люди клацають пальцями і чи є така ж особливість у інших приматів.

"Я думаю, що люди клацали пальцями ще сотні тисяч років тому, але тільки зараз ми розпочали вивчення цього процесу", — каже Бхамла. "Чудово, коли можна клацнути пальцями та отримати результат".