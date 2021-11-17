Не встигнеш і оком моргнути. Вчені назвали найшвидший рух, на який здатна людина
За словами вчених, клацання пальцями відбувається у 20 разів швидше, ніж моргання ока.
Група вчених з Технологічного інституту Джорджії вивчила фізику клацання пальцями та визначила, що клацання пальцями викликає найвище прискорення, яке спостерігається у людей і важливу роль у цьому процесі, відіграє тертя, повідомляє Phys.
Використовуючи різні прилади, вчені дійшли висновку, що клацання голими пальцями відбувається зі швидкістю, яка втричі перевищує прискорення руки професійного бейсболіста під час подачі м'яча і набагато швидше, ніж моргання ока.
"Виявилося, що клацання пальця відбувається всього за 7 мілісекунд, а це більше ніж у 20 разів швидше, ніж моргання ока, яке займає понад 150 мілісекунд", — говорить Саад Бхамла, один з авторів нового дослідження, який вивчає надшвидкі рухи у тварин та комах.
Але максимальна швидкість знижується, якщо пальці будуть покриті, наприклад рукавичками. Площа контакту голих пальців вища і тертя голої шкіри сприяє створенню гучного та швидкого клацання, кажуть вчені.
"Саме тертя відіграє важливу роль у досягненні надшвидких рухів", — каже Марк Ілтон, співавтор дослідження.
За словами вчених, це дослідження допоможе зрозуміти, як, наприклад, терміти та мурахи клацають своїми щелепами. Також вчені вважають, що ці дані можна застосувати під час створення протезів і майбутніх роботів. Далі вчені хочуть дізнатися, чому взагалі люди клацають пальцями і чи є така ж особливість у інших приматів.
"Я думаю, що люди клацали пальцями ще сотні тисяч років тому, але тільки зараз ми розпочали вивчення цього процесу", — каже Бхамла. "Чудово, коли можна клацнути пальцями та отримати результат".