Новый космический телескоп ответит на вопрос, есть ли жизнь возле Альфы Центавра

Еще несколько лет и в космос отправят новый космический телескоп TOLIMAN, который будет искать планеты в ближайшей к нам звездной системе и попытается выяснить, есть ли там жизнь.

Космический телескоп с названием TOLIMAN, который планируют запустить в космос через несколько лет будет иметь уникальный объектив, который позволит ученым обнаружить самые незначительные изменения в движении звезд, которые обычно вызывает гравитационное влияние планет, которые вращаются вокруг них, сообщает Space.

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"Если вокруг звезд звездной системы Альфа Центавра вращаются планеты, то этот телескоп их увидит’, — говорит Эдуардо Бендек из Лаборатории реактивного движения NASA.

Звездная система Альфа Центавра

Альфа Центавра – это ближайшая к Земле звездная система, которая находится всего в 4 световых годах от нас. Она состоит из трех звезд:

Альфа Центавра А

Желтый карлик

Размер – 1,23 радиуса Солнца

Масса – 1,14 массы Солнца

Альфа Центавра B

Оранжевый карлик

Размер – 0,87 радиуса Солнца

Масса – 0,91 массы Солнца

Проксима Центавра или Альфа Центавра С

Красный карлик

Размер – 0,15 радиуса Солнца

Масса – 0,12 массы Солнца

Красные карлики — это тип звезд, который наиболее часто можно встретить на просторах Вселенной. Вокруг этого красного карлика, по существующим данным, вращается как минимум 2 планеты и одна из них очень похожа на Землю.

[ + – ] Так будет "видеть" звезды Альфа Центавра новый телескоп Фото: space.com

Цель нового космического телескопа

Астрономы изучают далекие звездные системы, которые иногда находятся в миллионах световых лет от нас, но до сих пор система Альфа Центавра не подвергалась тщательному анализу, несмотря на ее очень близкое расположение. Ученые говорят, что планеты, которые есть и будут обнаружены вокруг этих звезд могут стать первым форпостом человеческой колонизации за пределами Солнечной системы.

Что касается более обозримого будущего, то новый телескоп будет не только искать новые планеты в этой системе, с его помощью ученые хотят узнать есть ли там жизнь или есть ли там условия пригодные для создания и поддержания жизни.

[ + – ] Проект будущего космического телескопа TOLIMAN Фото: space.com

Телескоп будет искать планеты в зоне обитаемости, вокруг звезд Альфа Центавра. Это зона, где планеты находятся достаточно близко к своей звзезде, чтобы там были пригодные для жизни условия и могла существовать жидкая вода.

Преимущества нового телескопа

Питер Татхилл из Сиднейского института астрономии, говорит, что TOLIMAN сможет предоставить очень много важных данных о планетах, которые есть в этой звездной системе.

"Именно на этих, близких к нам планетах, у нас есть возможность максимально качественно изучить состав атмосферы и поверхности, а также, возможно, найти даже признаки жизни’, — говорит Татхилл.

[ + – ] Расположение Альфа Центавра показано стрелочкой в левом нижнем углу Фото: wikipedia

Разработкой и внедрением проекта по запуску нового космического телескопа занимаются Сиднейский институт астрономии, австралийская компания Sabre Astronautics, и все это происходит при поддержке американской программы Breakthrough Initiatives. Основавшим 6 лет назад программу, является Юрий Мильнер, бывший совладелец Mail.Ru Group.

Также проект финансово поддерживает правительство Австралии, которое выделило для этого около 600 тысяч долларов США.