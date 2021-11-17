Новий космічний телескоп відповість на запитання, чи є життя біля Альфи Центавра

Ще кілька років, і до космосу відправлять новий космічний телескоп TOLIMAN, який шукатиме планети в найближчій до нас зоряній системі та спробує з'ясувати, чи є там життя.

Космічний телескоп із назвою TOLIMAN, який планують запустити в космос через кілька років, матиме унікальний об'єктив, який дозволить ученим виявити найнезначніші зміни в русі зірок, які зазвичай викликає гравітаційний вплив планет, що обертаються навколо них, повідомляє Space.

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"Якщо навколо зірок зоряної системи Альфа Центавра обертаються планети, то цей телескоп їх побачить", — каже Едуардо Бендек із Лабораторії реактивного руху NASA.

Зоряна система Альфа Центавра

Альфа Центавра – це найближча до Землі зоряна система, яка розташована лише за 4 світлові роки від нас. Вона складається із трьох зірок:

Альфа Центавра А

Жовтий карлик

Розмір – 1,23 радіуса Сонця

Маса — 1,14 маси Сонця

Альфа Центавра B

Помаранчевий карлик

Розмір – 0,87 радіуса Сонця

Маса — 0,91 маси Сонця

Проксима Центавра або Альфа Центавра С

Червоний карлик

Розмір – 0,15 радіуса Сонця

Маса — 0,12 маси Сонця

Червоні карлики — це тип зірок, який найчастіше можна зустріти на просторах Усесвіту. Навколо цього червоного карлика, за існуючими даними, обертається щонайменше 2 планети, і одна з них дуже схожа на Землю.

[ + – ] Так "бачитиме" зорі Альфа Центавра новий телескоп Фото: space.com

Мета нового космічного телескопа

Астрономи вивчають далекі зоряні системи, які іноді перебувають у мільйонах світлових років від нас, але досі система Альфа Центавра не зазнавала ретельного аналізу, незважаючи на її дуже близьке розташування. Учені кажуть, що планети, які є та будуть виявлені навколо цих зірок, можуть стати першим форпостом людської колонізації за межами Сонячної системи.

Що стосується найближчого майбутнього, то новий телескоп не тільки шукатиме нові планети в цій системі, за його допомогою вчені хочуть дізнатися, чи є там життя, чи є там умови, придатні для створення та підтримки життя.

[ + – ] Проект майбутнього космічного телескопа TOLIMAN Фото: space.com

Телескоп шукатиме планети в зоні проживання, навколо зірок Альфа Центавра. Це зона, де планети розташовані досить близько до своєї зірки, щоб там були придатні для життя умови та могла існувати рідка вода.

Переваги нового телескопа

Пітер Татгілл із Сіднейського інституту астрономії говорить, що TOLIMAN зможе надати дуже багато важливих даних про планети, які є в цій зірковій системі.

"Саме на цих, близьких до нас планетах, ми маємо можливість максимально якісно вивчити склад атмосфери та поверхні, а також, можливо, знайти навіть ознаки життя", — говорить Татгілл.

[ + – ] Альфа Центавра показано стрілочкою в лівому нижньому кутку Фото: wikipedia

Розробкою та впровадженням проекту з запуску нового космічного телескопа займаються Сіднейський інститут астрономії, австралійська компанія Sabre Astronautics, і все це відбувається за підтримки американської програми Breakthrough Initiatives. Програму заснував 6 років тому Юрій Мільнер, колишній співвласник Mail.Ru Group.

Також проект фінансово підтримує уряд Австралії, який виділив для цього близько 600 тисяч доларів США.