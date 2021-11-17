Археолог-любитель нашел 2000-летний кинжал римского воина и обнаружил потерянное поле битвы (фото)
Находка оружия позволила археологам найти место, где состоялась битва между римлянами и "варварами" – древним племенем ретов.
Археолог-аматор с помощью металлоискателя обнаружил кинжал, который принадлежал древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи здесь же нашли сотни артефактов на "потерянном" поле битвы, где римляне сражались с ретами, чтобы установить свою власть в регионе, сообщает Live Science.
По словам археологов, римский легионер мог специально закопать кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу. Только 4 похожих кинжала, с крестообразной рукоятью, были обнаружены на территории бывшей Римской империи до этого.
Археолог-любитель, по образованию врач-стоматолог, Лукас Шмид, нашел кинжал римского воина недалеко от деревни Тифенкастель, которая расположена в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии. Интересен тот факт, что археологические раскопки здесь проводились еще в начале века и тогда археологи нашли следы пребывания римской армии и с тех пор считалось, что никаких артефактов римской эпохи здесь нет.
После того, как Шмид нашел кинжал, он обратился в археологическое управление кантона и там выдали ученым из Университета Базеля разрешение на проведение новых раскопок. К археологам-профессионалам присоединился и Шмид.
Список артефактов
Археологи нашли во время раскопок сотни артефактов на территории в 35 тысяч кв.м. Среди них были:
- Наконечники копий;
- Свинцовые "пули" для метательного оружия — праща;
- Остатки щитов;
- Монеты;
- И даже гвозди, которыми скреплялась подошва сандалий римский воинов, которые называются калиги.
По словам археологов, на свинцовых пулях для пращ, остались даже отметки, которые говорят о том, какие легионеры из какого легиона их использовали. Ученые определили, что найденные наконечники копий, части щитов и остатки мечей принадлежали, как римлянам, та и их противникам – ретам.
Реты
Реты – это древние племена, которых римляне считали варварами и хотели покорить, жили в Альпах, на территории современных Швейцарии, Италии, Австрии и Германии.
Данные о языке ретов указывают на то, что они были родственниками этрусков, племени которое обитало на территории Италии и которое завевали римляне на начальном этапе своей экспансии. Но в конце концов реты стали говорить на кельтском языке, также, как и их соседи галлы.
Римляне начали свою экспансию на север во втором веке до нашей эры, и, согласно историческим документам, боевые столкновения между римлянами и ретами происходили между 50 и 30 годами до н.э., говорит археолог Томас Рейтмайер.
Когда состоялась битва?
Пока остается нерешенным вопрос о том, когда именно произошла эта битва. Возможно она состоялась в названный промежуток времени, а возможно и позже, в 15 году до н.э, когда император Октавиан Август приказал окончательно покорить ретов и завоевать их земли.
По словам Петера-Эндрю Шварца из Базельского университета, пока последнюю найденную здесь монету отчеканили между 29 и 26 годами до нашей эры. Но возможно ее потерял римский воин и в 15 году.
"Чтобы точно установить, когда произошла эта битва, мы продолжим раскопки в следующем году. И скорее всего найдем больше монет или других артефактов, которые укажут нам более точную дату этой битвы", — говорит Шварц.
Все найденные артефакты, в том числе и кинжал, который обнаружил Шмид, сейчас тщательно изучают ученые.