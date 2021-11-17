Археолог-аматор знайшов 2000-річний кинжал римського воїна та виявив втрачене поле битви (фото)

Знахідка зброї дозволила археологам знайти місце, де відбулася битва між римлянами та "варварами" — давнім племенем ретів.

Археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи відразу знайшли сотні артефактів на "втраченому" полі битви, де римляни билися з ретами, щоб встановити свою владу в регіоні, повідомляє Live Science.

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За словами археологів, римський легіонер міг спеціально закопати кинджал, щоб подякувати богам за перемогу. Лише 4 схожі кинджали, з хрестоподібною рукояттю, були знайдені на території колишньої Римської імперії до цього.

Археолог-аматор, за освітою лікар-стоматолог, Лукас Шмід, знайшов кинджал римського воїна неподалік села Тіфенкастель, яке розташоване в кантоні Граубюнден на південному сході Швейцарії. Цікавим є той факт, що археологічні розкопки тут проводилися ще на початку століття і тоді археологи знайшли сліди перебування римської армії і відтоді вважалося, що жодних артефактів римської епохи тут немає.

[ + – ] Лише 4 схожі кинджали, з хрестоподібною рукояттю, були знайдені на території колишньої Римської імперії до цього Фото: Seneca-Guns

Після того, як Шмід знайшов кинджал, він звернувся до археологічного управління кантону і там видали вченим з Університету Базеля дозвіл на проведення нових розкопок. До археологів-професіоналів приєднався і Шмід.

[ + – ] Частина щита Фото: Seneca-Guns

Список артефактів

Археологи знайшли під час розкопок сотні артефактів на території 35 тисяч кв. м. Серед них були:

наконечники списів;

свинцеві "кулі" для метальної зброї — праща;

залишки щитів;

монети;

і навіть цвяхи, якими скріплювалася підошва сандалій римських воїнів, які називаються каліги.

[ + – ] Свинцева куля для пращі Фото: Seneca-Guns

За словами археологів, на свинцевих кулях для пращ залишилися навіть позначки, які говорять про те, які легіонери з якого легіону їх використали. Вчені визначили, що знайдені наконечники списів, частини щитів і залишки мечів належали як римлянам, так і їхнім супротивникам — ретам.

Рети

Рети — це стародавні племена, яких римляни вважали варварами і хотіли підкорити, жили в Альпах, на території сучасних Швейцарії, Італії, Австрії та Німеччини.

Дані про мову ретів вказують на те, що вони були родичами етрусків, племені, яке мешкало на території Італії і яке завоювали римляни на початковому етапі своєї експансії. Але зрештою рети почали говорити кельтською мовою, так само, як і їхні сусіди галли.

Римляни розпочали свою експансію на північ у другому столітті до нашої ери, і, згідно з історичними документами, бойові зіткнення між римлянами та ретами відбувалися між 50 і 30 роками до н. е., каже археолог Томас Рейтмайєр.

[ + – ] Наконечник списа Фото: Seneca-Guns

Коли відбулася битва?

Поки що залишається невирішеним питання про те, коли саме сталася ця битва. Можливо, вона відбулася в названий проміжок часу, а можливо і пізніше, в 15 році до н. е., коли імператор Октавіан Август наказав остаточно підкорити ретів і завоювати їхні землі.

[ + – ] Імператор Октавіан Август (63 р. до н.е. – 14 р. н.е.) – засновник Римської імперії наприкінці 1 століття до н. е. До цього існувала Римська республіка. Фото: wikipedia

За словами Петера-Ендрю Шварца з Базельського університету, поки що останню знайдену тут монету викарбували між 29 і 26 роками до нашої ери. Але, можливо, її втратив римський воїн і в 15 році.

[ + – ] Місце проведення розкопок Фото: Seneca-Guns

"Щоб точно встановити, коли відбулася ця битва, ми продовжимо розкопки в наступному році. І найімовірніше знайдемо більше монет або інших артефактів, які вкажуть нам точнішу дату цієї битви", — каже Шварц.

Усі знайдені артефакти, зокрема й кинжал, який знайшов Шмід, зараз ретельно вивчають вчені.