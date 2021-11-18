Panasonic создала технологию nanoeTM, способную очистить воздух в помещении даже от коронавируса
Согласно данным ВОЗ, загрязнение воздуха наносит вред здоровью человека.
Ежегодно это является причиной преждевременной смерти около семи миллионов человек. Наиболее распространенными причинами преждевременной смерти, обусловленными загрязнением воздуха, являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. Также грязный воздух способствует развитию нейродегенеративных заболеваний и диабета.
У детей же приводит к нарушению развития и функции легких, респираторным инфекциям и обострениям астмы.
Загрязнение воздуха в помещениях может иметь различные источники: стройматериалы, пыль, мебель, чистящие средства, загрязненный воздух, поступающий снаружи и прочее.
Помочь справиться з загрязнениями воздуха могут специальные кондиционеры и очистители воздуха, которые являются незаменимыми в современном мире.
Нанотехнологии в доме
Компания Panasonic разработала технологию nanoeTM X, которая убивает до 99,9% всех существующих бактерий. Она помогает избавиться от неприятного запаха в помещении, опасных частиц и аллергенов, таких как бытовая плесень, пылевые клещи, пыльца и прочие.
Технология может использоваться в очистителях воздуха, кондиционерах и прочих девайсах. В них устанавливают генератор частиц nanoeTM X, который работает по такому принципу: на распыляющем электроде, сделанном из титана (не изнашивается), из воздуха собирается невидимая влага. Далее поступает высокое напряжение (разряд), при котором образуются наноразмерные частицы воды с высоким содержанием гидроксильных радикалов. Они распыляются в воздух с помощью мощного вентилятора и уничтожают все вредные для организма человека загрязнители воздуха.
Panasonic проводил исследования этой технологии в течение последних 20 лет и подтвердил ее эффективность.
Чистый от коронавируса воздух
Международная исследовательская организация Texcell, специализирующаяся на вирусологическом тестировании – одна из лабораторий в мире, имеющих разрешение на проведение испытаний относительно новых штаммов коронавируса. Компания проверила технологию nanoeTM X от Panasonic на эффективность в уничтожении нового штамма SARS-CoV-2 и установила, что в течении двухчасового лабораторного тестирования было уничтожено практически 100% вируса.
Эффективность технологии nanoeTM X также проверили в лабораториях Германии, Дании, Малайзии, Франции и Японии, после чего она получила международную сертификацию.
Ныне технологию nanoeTM X активно применяют в Японии. Ее устанавливают в систему вентиляции и кондиционирования автомобилей Toyota и Lexus, а также Jaguar Land Rover будет использовать ее в ближайшем будущем.
В электропоездах крупнейшего японского оператора Japan Railways устанавливают новые генераторы AIR-E с технологией nanoeTM X. Их также применяют в торговых центрах, гостиницах, школах, больницах, ресторанах и офисах.
Бытовая техника с nanoeTM X
Компания Panasonic создала новый мобильный генератор F-GPT01 "термочашка" с технологией nanoeTM X. Это портативный генератор, который удобно использовать с помощью USB-портов для зарядки, ноутбуков и блоков питания.
Это компактное устройство способно очистить от бактерий и вирусов три кубометра воздуха вокруг человека. Его легко носить с собой и применять в любом месте – в кафе или автомобиле. Например, мобильный генератор F-GPT01 уже установлен в каждом японском такси. Это удобно и практично, поскольку он помогает очистить воздух и сохранить здоровье каждого человека.
Кроме того, новую систему очистки воздуха nanoeTM Х имеет кондиционер Panasonic серии XZ Etherea. Нанотехнология, встроенная в систему девайса, помогает удалить практически все бактерии и вирусы, а также сдерживать рост плесени в воздухе и на поверхностях одежды, одеял, мебели и ковров. Кроме того в системе используется новый экологически безопасный и высокоэффективный для озонового слоя фреон R32.
Очиститель воздуха Panasonic F-VXR50R также оснащен технологией nanoe. Он не только очищает, но и увлажняет воздух. Может очистить помещение размером в 40 кв. м, а также имеет таймер от двух до восьми часов.