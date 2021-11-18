Panasonic создала технологию nanoeTM, способную очистить воздух в помещении даже от коронавируса

Согласно данным ВОЗ, загрязнение воздуха наносит вред здоровью человека.

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Ежегодно это является причиной преждевременной смерти около семи миллионов человек. Наиболее распространенными причинами преждевременной смерти, обусловленными загрязнением воздуха, являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. Также грязный воздух способствует развитию нейродегенеративных заболеваний и диабета.

У детей же приводит к нарушению развития и функции легких, респираторным инфекциям и обострениям астмы.

Загрязнение воздуха в помещениях может иметь различные источники: стройматериалы, пыль, мебель, чистящие средства, загрязненный воздух, поступающий снаружи и прочее.

Помочь справиться з загрязнениями воздуха могут специальные кондиционеры и очистители воздуха, которые являются незаменимыми в современном мире.

Нанотехнологии в доме

Компания Panasonic разработала технологию nanoeTM X, которая убивает до 99,9% всех существующих бактерий. Она помогает избавиться от неприятного запаха в помещении, опасных частиц и аллергенов, таких как бытовая плесень, пылевые клещи, пыльца и прочие.

Технология может использоваться в очистителях воздуха, кондиционерах и прочих девайсах. В них устанавливают генератор частиц nanoeTM X, который работает по такому принципу: на распыляющем электроде, сделанном из титана (не изнашивается), из воздуха собирается невидимая влага. Далее поступает высокое напряжение (разряд), при котором образуются наноразмерные частицы воды с высоким содержанием гидроксильных радикалов. Они распыляются в воздух с помощью мощного вентилятора и уничтожают все вредные для организма человека загрязнители воздуха.

Panasonic проводил исследования этой технологии в течение последних 20 лет и подтвердил ее эффективность.

Чистый от коронавируса воздух

Международная исследовательская организация Texcell, специализирующаяся на вирусологическом тестировании – одна из лабораторий в мире, имеющих разрешение на проведение испытаний относительно новых штаммов коронавируса. Компания проверила технологию nanoeTM X от Panasonic на эффективность в уничтожении нового штамма SARS-CoV-2 и установила, что в течении двухчасового лабораторного тестирования было уничтожено практически 100% вируса.

Эффективность технологии nanoeTM X также проверили в лабораториях Германии, Дании, Малайзии, Франции и Японии, после чего она получила международную сертификацию.

Ныне технологию nanoeTM X активно применяют в Японии. Ее устанавливают в систему вентиляции и кондиционирования автомобилей Toyota и Lexus, а также Jaguar Land Rover будет использовать ее в ближайшем будущем.

В электропоездах крупнейшего японского оператора Japan Railways устанавливают новые генераторы AIR-E с технологией nanoeTM X. Их также применяют в торговых центрах, гостиницах, школах, больницах, ресторанах и офисах.

Бытовая техника с nanoeTM X

Компания Panasonic создала новый мобильный генератор F-GPT01 "термочашка" с технологией nanoeTM X. Это портативный генератор, который удобно использовать с помощью USB-портов для зарядки, ноутбуков и блоков питания.

Это компактное устройство способно очистить от бактерий и вирусов три кубометра воздуха вокруг человека. Его легко носить с собой и применять в любом месте – в кафе или автомобиле. Например, мобильный генератор F-GPT01 уже установлен в каждом японском такси. Это удобно и практично, поскольку он помогает очистить воздух и сохранить здоровье каждого человека.

Кроме того, новую систему очистки воздуха nanoeTM Х имеет кондиционер Panasonic серии XZ Etherea. Нанотехнология, встроенная в систему девайса, помогает удалить практически все бактерии и вирусы, а также сдерживать рост плесени в воздухе и на поверхностях одежды, одеял, мебели и ковров. Кроме того в системе используется новый экологически безопасный и высокоэффективный для озонового слоя фреон R32.

Очиститель воздуха Panasonic F-VXR50R также оснащен технологией nanoe. Он не только очищает, но и увлажняет воздух. Может очистить помещение размером в 40 кв. м, а также имеет таймер от двух до восьми часов.