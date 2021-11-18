Panasonic створила технологію nanoeTM, здатну очистити повітря у приміщенні навіть від коронавірусу

Згідно з даними ВООЗ, забруднення повітря завдає шкоди здоров'ю людини.

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Щорічно дія забруднення повітря є причиною передчасної смерті близько семи мільйонів осіб. Найпоширенішими причинами передчасної смерті, обумовленими забрудненням повітря, є ішемічна хвороба серця та інсульт. Також брудне повітря сприяє розвитку нейродегенеративних захворювань і діабету.

У дітей воно призводить до порушення розвитку і функцій легенів, респіраторних інфекцій і загострень астми.

Забруднення повітря у приміщеннях може мати різні джерела походження: будматеріали, пил, меблі, очищувальні засоби, забруднене повітря, що надходить ззовні тощо.

Допомогти впоратися із забрудненнями повітря можуть спеціальні кондиціонери й очисники повітря, які є незамінними у сучасному світі.

Нанотехнології у будинку

Компанія Panasonic розробила технологію nanoeTM X, яка вбиває до 99,9% усіх наявних бактерій. Вона допомагає позбавитися від неприємного запаху у приміщенні, небезпечних часток і алергенів, як-от побутова пліснява, пилові кліщі, пилок тощо.

Технологія може використовуватися в очисниках повітря, кондиціонерах й інших девайсах. У них встановлюють генератор часток nanoeTM X, який працює за таким принципом: на розпилювальному електроді, зробленому з титану (не зношується), із повітря збирається невидима волога. Далі надходить висока напруга (розряд), за якої утворюються нанорозмірні частки води з високим вмістом гідроксильних радикалів. Вони розпилюються у повітря за допомогою потужного вентилятора та знищують усі шкідливі для організму людини забрудники повітря.

Panasonic проводив дослідження цієї технології впродовж останніх 20 років і підтвердив її ефективність.

Чисте від коронавірусу повітря

Міжнародна дослідницька організація Texcell, що спеціалізується на вірусологічному тестуванні, — одна з лабораторій у світі, що мають дозвіл на проведення випробувань стосовно нових штамів коронавірусу. Компанія перевірила інноваційну технологію nanoeTM X від Panasonic на ефективність у знищенні нового штаму SARS-CoV-2 та встановила, що протягом двогодинного лабораторного тестування було знищено практично 100% вірусу.

Ефективність технології nanoeTM X також перевірили у лабораторіях Німеччини, Данії, Малайзії, Франції і Японії, після чого вона отримала міжнародну сертифікацію.

Нині технологію nanoeTM X активно застосовують у Японії. Її встановлюють до системи вентиляції і кондиціонування автомобілів Toyota і Lexus, а також Jaguar Land Rover використовуватиме її у найближчому майбутньому.

В електропоїздах видатного японського оператора Japan Railways встановлюють нові генератори AIR–E (дифузор) з технологією nanoeTM X. Їх також застосовують у торгових центрах, готелях, школах, лікарнях, ресторанах і офісах.

Побутова техніка з nanoeTM X

Компанія Panasonic створила новий мобільний генератор F-GPT01 "термочашка" з технологією nanoeTM X. Це портативний генератор, який зручно використовувати за допомогою USB-портів для зарядки, ноутбуків і блоків живлення.

Цей компактний пристрій здатний очистити від бактерій і вірусів три кубометри повітря навколо людини. Його легко носити з собою і застосовувати у будь-якому місці – у кафе або автомобілі. Наприклад, мобільний генератор F-GPT01 уже встановлений у кожному японському таксі. Це зручно і практично, оскільки він допомагає очистити повітря і зберегти здоров'я кожної людини.

До того ж нову систему очищення повітря nanoeTM Х має кондиціонер Panasonic серії XZ Etherea. Нанотехнологія, вбудована в систему девайса, допомагає видалити практично всі бактерії і віруси, а також стримувати зростання плісняви у повітрі та на поверхнях одягу, ковдр, меблів і килимів. До того ж у системі використовується новий екологічно безпечний і високоефективний для озонового шару фреон R32.

Очисник повітря Panasonic F-VXR50R також оснащений технологією nanoe. Він не лише очищає, але і зволожує повітря. Може очистити приміщення розміром у 40 кв. м, а також має таймер від двох до восьми годин.