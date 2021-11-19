"Тиффани" из палеолита. Археологи нашли в Марокко самые древние ювелирные украшения в мире

По словам ученых, перфорированным морским ракушкам, которые использовались в качестве украшения около 150 тысяч лет.

Археологи показали найденные в пещере Бизмун возле марокканского портового города Эс-Сувейра морские ракушки, которые, как они предполагают, являются самыми старыми из известных ювелирных украшений. Эти ракушки носили древние люди в виде ожерелий и браслетов приблизительно от 142 до 150 тысяч лет назад, сообщает Daily Sabah.

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По словам археолога Абдельджалила Бузуггара, данное открытие имеет важное значение для истории человечества. Ученый говорит, что это символические объекты, а символы можно передать только с помощью языка, а значит владелец этих украшений владел языком.

"Возможно тогда существовал язык, который использовали люди для общения между собой или с представителями других групп людей", — говорит Бузуггар.

[ + – ] Одна из найденных морских ракушек, которые были самым дреним ювелирным украшением Фото: Daily Sabah

По словам археолога, подобные украшения находили на Ближнем Востоке и в Африке, и их возраст составляет от 35 до 135 тысяч лет.

"Люди искали один и тот же тип ракушек, похоже, что они чем-то делились, возможно это был язык. Эти украшения путешествовали на большие расстояния", — говорит Бузуггар.

Ученый напомнил, что в Марокко несколько лет назад нашли останки пяти представителей Homo sapiens, которые умерли примерно 315 тысяч лет назад.

[ + – ] Пещера Бизмун, которая находится возле марокканского курорта Эс-Сувейра Фото: Daily Sabah

Марокканским археологам помогали в поисках ученые из США и Франции и это второе важное открытие за 2 месяца, которые сделали на территории Марокко. В сентябре здесь обнаружили костяные инструменты для изготовления одежды, которым 120 тысяч лет, и они считаются самыми старыми из когда-либо найденных.

Марокко