"Тиффани" из палеолита. Археологи нашли в Марокко самые древние ювелирные украшения в мире
По словам ученых, перфорированным морским ракушкам, которые использовались в качестве украшения около 150 тысяч лет.
Археологи показали найденные в пещере Бизмун возле марокканского портового города Эс-Сувейра морские ракушки, которые, как они предполагают, являются самыми старыми из известных ювелирных украшений. Эти ракушки носили древние люди в виде ожерелий и браслетов приблизительно от 142 до 150 тысяч лет назад, сообщает Daily Sabah.
По словам археолога Абдельджалила Бузуггара, данное открытие имеет важное значение для истории человечества. Ученый говорит, что это символические объекты, а символы можно передать только с помощью языка, а значит владелец этих украшений владел языком.
"Возможно тогда существовал язык, который использовали люди для общения между собой или с представителями других групп людей", — говорит Бузуггар.
По словам археолога, подобные украшения находили на Ближнем Востоке и в Африке, и их возраст составляет от 35 до 135 тысяч лет.
"Люди искали один и тот же тип ракушек, похоже, что они чем-то делились, возможно это был язык. Эти украшения путешествовали на большие расстояния", — говорит Бузуггар.
Ученый напомнил, что в Марокко несколько лет назад нашли останки пяти представителей Homo sapiens, которые умерли примерно 315 тысяч лет назад.
Марокканским археологам помогали в поисках ученые из США и Франции и это второе важное открытие за 2 месяца, которые сделали на территории Марокко. В сентябре здесь обнаружили костяные инструменты для изготовления одежды, которым 120 тысяч лет, и они считаются самыми старыми из когда-либо найденных.
Марокко
- Страна, которая находится в северо-западной части Африки.
- Бывшая французская колония.
- Столица — Рабат.
- Известные и одни из крупнейших городов страны — Касабланка и Марракеш.