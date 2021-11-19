"Тіффані" з палеоліту. Археологи знайшли в Марокко найдавніші ювелірні прикраси у світі

За словами вчених, перфорованим морським черепашкам, які використовувалися як прикраса близько 150 тисяч років.

Археологи показали знайдені в печері Бізмун біля марокканського портового міста Ес-Сувейра морські мушлі, які, як вони припускають, є найстарішими з відомих ювелірних прикрас. Ці мушлі носили стародавні люди у вигляді намист і браслетів приблизно від 142 до 150 тисяч років тому, повідомляє Daily Sabah.

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За словами археолога Абдельджаліла Бузуґгара, це відкриття має важливе значення для історії людства. Вчений каже, що це символічні об'єкти, а символи можна передати лише за допомогою мови, а отже, власник цих прикрас володів мовою.

"Можливо тоді існувала мова, яку використовували люди для спілкування між собою чи з представниками інших груп людей", — каже Бузуггар.

[ + – ] Одна зі знайдених морських черепашок, які були найдренішою ювелірною прикрасою Фото: Daily Sabah

За словами археолога, подібні прикраси знаходили на Близькому Сході та в Африці, і їхній вік становить від 35 до 135 тисяч років.

"Люди шукали один і той же тип черепашок, схоже, що вони чимось ділилися, можливо, це була мова. Ці прикраси подорожували на великі відстані", — говорить Бузуґгар.

Учений нагадав, що у Марокко кілька років тому знайшли рештки п'яти представників Homo sapiens, які померли приблизно 315 тисяч років тому.

[ + – ] Печера Бізмун, що розташована біля марокканського курорту Ес-Сувейра Фото: Daily Sabah

Марокканським археологам допомагали в пошуках учені з США та Франції, і це друге важливе відкриття за 2 місяці, які зробили на території Марокко. У вересні тут виявили кістяні інструменти для виготовлення одягу, яким 120 тисяч років, і вони вважаються найстарішими з коли-небудь знайдених.

Марокко