"Тіффані" з палеоліту. Археологи знайшли в Марокко найдавніші ювелірні прикраси у світі
За словами вчених, перфорованим морським черепашкам, які використовувалися як прикраса близько 150 тисяч років.
Археологи показали знайдені в печері Бізмун біля марокканського портового міста Ес-Сувейра морські мушлі, які, як вони припускають, є найстарішими з відомих ювелірних прикрас. Ці мушлі носили стародавні люди у вигляді намист і браслетів приблизно від 142 до 150 тисяч років тому, повідомляє Daily Sabah.
За словами археолога Абдельджаліла Бузуґгара, це відкриття має важливе значення для історії людства. Вчений каже, що це символічні об'єкти, а символи можна передати лише за допомогою мови, а отже, власник цих прикрас володів мовою.
"Можливо тоді існувала мова, яку використовували люди для спілкування між собою чи з представниками інших груп людей", — каже Бузуггар.
За словами археолога, подібні прикраси знаходили на Близькому Сході та в Африці, і їхній вік становить від 35 до 135 тисяч років.
"Люди шукали один і той же тип черепашок, схоже, що вони чимось ділилися, можливо, це була мова. Ці прикраси подорожували на великі відстані", — говорить Бузуґгар.
Учений нагадав, що у Марокко кілька років тому знайшли рештки п'яти представників Homo sapiens, які померли приблизно 315 тисяч років тому.
Марокканським археологам допомагали в пошуках учені з США та Франції, і це друге важливе відкриття за 2 місяці, які зробили на території Марокко. У вересні тут виявили кістяні інструменти для виготовлення одягу, яким 120 тисяч років, і вони вважаються найстарішими з коли-небудь знайдених.
Марокко
- Країна розташована в північно-західній частині Африки.
- Колишня французька колонія.
- Столиця – Рабат.
- Відомі й одні з найбільших міст країни — Касабланка та Марракеш.