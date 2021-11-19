Без единого зуба. В Бразилии нашли останки нового вида крошечного динозавра

Беззубая рептилия B. Leopoldinae обитала в Бразилии примерно 70-80 млн лет назад во времена мелового периода.

Национальный музей Бразилии заявил об открытии нового вида динозавра, названного Berthasaura Leopoldinae. По словам специалистов, это самая полная окаменелость динозавра мелового периода, когда-либо найденная в Бразилии, пишет Play crazy game.

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B. Leopoldinae был обнаружен в сельской местности муниципалитета Крузейру-ду-Уэсти, в штате Парана. На территории Бразилии он проживал примерно 70-80 миллионов лет назад. А свое название он получил в честь бразильского зоолога Берты Лутц, императрицы Марии Леопольдины и школы самбы Imperatriz Leopoldinense.

Рептилия имеет уникальные особенности черепа, которые делают это открытие одним из главных в области бразильской палеонтологии за последние годы.

По словам директора Национального музея Бразилии Александра Келлнера, который участвовал в раскопках в период с 2011 по 2014 год, уровень сохранности окаменелостей впечатлил палеонтологов. Среди обнаруженных останков были кости плечевого и тазового пояса, челюсти, позвоночника, черепа, а также передних и задних конечностей.

По мнению специалиста Луиса Карлоса Вайншутца из Университета Контестадо в Санта-Катарине, этому процессу вполне могли поспособствовать условия в самом регионе. Вся эта местность была покрыта огромной пустыней, в результате чего негостеприимные условия сыграли важную роль в сохранении окаменелостей.

"Наше новое открытие позволяет не только понять древние экосистемы, существовавшие в Бразилии в то время, но и каким было взаимодействие между видами динозавров в меловом периоде", — рассказал Вайншутц.

Внимание исследователей привлек также и тот факт, что B. Leopoldinae был первым беззубым видом в Южной Америке. Из-за чего возникли вопросы о том, чем и как он питался, был ли он травоядным или плотоядным.

По мнению исследователей рацион питания B. Leopoldinae был другим, чем у большинства динозавров. Однако тот факт, что у нового вида не было зубов, еще не означает, что он не мог поедать мясо.

Что касается размеров B. Leopoldinae, то он был достаточно маленьким динозавром. Он был около 1 м в длину и не более 80 см в высоту, а его вес не превышал 10 кг.