Без жодного зуба. У Бразилії знайшли рештки нового виду крихітного динозавра

Беззуба рептилія B. Leopoldinae мешкала в Бразилії приблизно 70-80 млн років тому за часів крейдяного періоду.

Національний музей Бразилії заявив про відкриття нового виду динозавра, названого Berthasaura Leopoldinae. За словами фахівців, це найповніша скам'янілість динозавра крейдового періоду, коли-небудь знайдена в Бразилії, пише Play crazy game.

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B. Leopoldinae був виявлений у сільській місцевості муніципалітету Крузейру-ду-Весті, у штаті Парана. На території Бразилії він мешкав приблизно 70-80 мільйонів років тому. А свою назву він отримав на честь бразильського зоолога Берти Лутц, імператриці Марії Леопольдини та школи самби Imperatriz Leopoldinense.

Рептилія має унікальні особливості черепа, які роблять це відкриття одним із головних у галузі бразильської палеонтології за останні роки.

За словами директора Національного музею Бразилії Олександра Келлнера, який брав участь у розкопках у період із 2011 по 2014 рік, рівень збереження скам'янілостей вразив палеонтологів. Серед виявлених решток були кістки плечового та тазового пояса, щелепи, хребта, черепа, а також передніх і задніх кінцівок.

На думку фахівця Луїса Карлоса Вайншутца з Університету Контестадо в Санта-Катаріні, цьому процесу цілком могли сприяти умови в самому регіоні. Уся ця місцевість була покрита величезною пустелею, внаслідок чого негостинні умови відіграли важливу роль у збереженні скам'янілостей.

"Наше нове відкриття дозволяє не тільки зрозуміти стародавні екосистеми, які існували в Бразилії на той час, але і якою була взаємодія між видами динозаврів у крейдовому періоді", — розповів Вайншутц.

Увагу дослідників привернув також і той факт, що B. Leopoldinae був першим беззубим видом у Південній Америці. Через що виникли питання про те, чим і як він харчувався, був він травоїдним чи м'ясоїдним.

На думку дослідників, раціон харчування B. Leopoldinae був іншим, ніж у більшості динозаврів. Однак той факт, що новий вид не мав зубів, ще не означає, що він не міг поїдати м'ясо.

Що ж до розмірів B. Leopoldinae, він був досить маленьким динозавром. Він був близько 1 м завдовжки і не більше 80 см заввишки, а його вага не перевищувала 10 кг.