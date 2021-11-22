Итальянский астроном-любитель открыл новую карликовую галактику

Однако прежде чем астрофизики смогут подтвердить ее природу, им придется провести дополнительные исследования с помощью более мощных телескопов.

Многие могут подумать, что астрономы-любители занимаются несерьезным делом. Ведь, что они могут обнаружить с помощью своих небольших телескопов, в то время, как в мире существуют такие устройства, как Хаббл, ALMA, Субару и другие космические аппараты, пишет The Times Hub.

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Однако как показал итальянский астроном любитель Джузеппе Донателло, в научном мире все возможно, если применить в работе упорство, увлеченность и трудолюбие.

Просматривая общедоступные фотографии обзора DESI Legacy Imaging Surveys, итальянский астроном-любитель Джузеппе Донателло из Итальянского союза астрономов-любителей открыл в созвездии Рыбы новую карликовую галактику — Pisces VII / Tri III.

Pisces VII является пятой карликовой галактикой, которую союз идентифицировал после Donatiello I (в 2016 году) и трех новых спутников галактики NGC 253, найденных в прошлом году. Новое открытие, очень важно для лучшего понимания формирования галактик.

Открытие Донателло было проанализировано и подтверждено испанским астрофизиком Дэвидом Мартинесом-Дельгадо из Института астрофизики Андалусии. Сравнив находку с более детальными изображениями, сделанными телескопом Nazionale Galileo, астрофизик смог определить точное местоположение галактики.

По расчетам команды, обнаруженный Донателло объект является либо изолированной карликовой галактикой, либо спутником гигантской галактики Треугольника.

Также известная как M 33 или NGC 598, спиральная галактика является третьим по величине членом Местной группы галактик, после галактики Андромеды и Млечного Пути.

Прежде чем астрофизики смогут подтвердить природу Pisces VII / Tri III, им нужно будет точно измерить расстояние карликовой галактики и узнать, как она движется относительно М33. В любом случае, ученым придется провести дополнительные исследования с помощью других более мощных телескопов.

Если Pisces VII / Tri III действительно окажется изолированной карликовой галактикой, то это будет самый тусклый подобный объект, обнаруженный учеными на сегодняшний день.

"Подтверждение того, что эта недавно идентифицированная галактика действительно принадлежит к М33, может означать, что существует еще много галактик, которых мы пока не обнаружили. А все из-за того, что они слишком слабые, чтобы их можно было зафиксировать", — заключили ученые.