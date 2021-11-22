Італійський астроном-аматор відкрив нову карликову галактику

Однак перш ніж астрофізики зможуть підтвердити її природу, їм доведеться провести додаткові дослідження за допомогою потужніших телескопів.

Багато хто може подумати, що астрономи-аматори займаються несерйозною справою. Адже, що вони можуть виявити за допомогою своїх невеликих телескопів, тоді як у світі існують такі пристрої, як Габбл, ALMA, Субару й інші космічні апарати, пише The Times Hub.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Однак як показав італійський астроном аматор Джузеппе Донателло, у науковому світі все можливо, якщо застосувати в роботі завзятість, захопленість і працьовитість.

Переглядаючи загальнодоступні фотографії огляду DESI Legacy Imaging Surveys, італійський астроном-аматор Джузеппе Донателло з Італійської спілки астрономів-аматорів відкрив у сузір'ї Риби нову карликову галактику — Pisces VII/Tri III.

Pisces VII є п'ятою карликовою галактикою, яку союз ідентифікував після Donatiello I (у 2016 році) і трьох нових супутників галактики NGC 253, знайдених у минулому році. Нове відкриття дуже важливо для кращого розуміння формування галактик.

Відкриття Донателло було проаналізовано та підтверджено іспанським астрофізиком Девідом Мартінесом-Дельгадо з Інституту астрофізики Андалусії. Порівнявши знахідку з детальнішими зображеннями, зробленими телескопом Nazionale Galileo, астрофізик зміг визначити точне розташування галактики.

За розрахунками команди, виявлений об'єкт Донателло є або ізольованою карликовою галактикою, або супутником гігантської галактики Трикутника.

Також відома як M 33 або NGC 598, спіральна галактика є третім за величиною членом Місцевої групи галактик після галактики Андромеди та Чумацького Шляху.

Перш ніж астрофізики зможуть підтвердити природу Pisces VII/Tri III, їм потрібно буде точно виміряти відстань карликової галактики та дізнатися, як вона рухається відносно М33. У будь-якому випадку, вченим доведеться провести додаткові дослідження за допомогою інших потужніших телескопів.

Якщо Pisces VII/Tri III справді виявиться ізольованою карликовою галактикою, то це буде тьмяний подібний об'єкт, виявлений вченими на сьогоднішній день.

"Підтвердження того, що ця нещодавно ідентифікована галактика дійсно належить до М33, може означати, що існує ще багато галактик, яких ми поки не знайшли. А все через те, що вони надто слабкі, щоб їх можна було зафіксувати", — підсумували вчені.