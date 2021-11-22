Ученые рассказали, почему людям так тяжело запоминать новые пароли

Определенные виды информации, отмечают исследователи, не попадают в рабочую память человека, даже если он с ними уже сталкивался ранее.

В своем новом исследовании ученые из Чжэцзянского университета пытались выяснить, попадает ли в рабочую память (также известную, как оперативная память) та информация, на которую человек должен обратить пристальное внимание, но которая не понадобится в будущем, пишет Popular Science.

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Рабочая память — это тип памяти, который позволяет нам сохранять в уме информацию, пока мы с ней работаем. Она очень важна для построения рассуждений, принятия решений и выбора поведения.

В ходе многочисленных экспериментов исследователи обнаружили, что в человеческом мозге могут существовать механизмы, которые блокируют сохранение такого рода информации.

Ученые выяснили, что люди чаще запоминают ту информацию, которую они сознательно игнорировали, чем ту, на которую они обратили внимание один раз и не подумали, что она понадобится им в будущем.

"Наш мозг гораздо более избирательный, чем мы думаем", — отметила один из авторов исследования Хуэй Чен.

Чен объясняет, что даже когда люди уделяют особое внимание деталям, эти детали могут не сохраниться. Чтобы узнать, попадают ли такого рода детали в рабочую память, команда провела различные испытания, проверяя память участников.

Исследователи представили испытуемым информацию, на которую им нужно было либо обратить внимание, либо проигнорировать. Например, эксперты представили участникам цветные фигуры и сказали им игнорировать форму, но обращать пристальное внимание на цвет.

Участники сразу же выполнили несколько тестов, чтобы оценить, что именно они запомнили. В одном из тестов им предлагалось найти косую линию среди четырех изображений фигур, но при этом цвет или форма или и цвет, и форма одного изображения не отличались от изначально представленных.

Команда знала, что любые характеристики в рабочей памяти участников будут их отвлекать, и увеличат время, необходимое для поиска косой линии.

В другом тесте им показали ту же форму и спрашивали, изменился ли цвет. Люди отвлекались и вспоминали то, что им говорили игнорировать (форму) – лучше, чем то, на что им говорили обращать внимание.

Авторы исследования провели 6 различных вариаций этих тестов, используя различные размеры выборки, фиксируя движения глаз и многое другое, чтобы увидеть, повторялись ли результаты.

"Наше исследование показывает, что участники автоматически кодировали формы в рабочей памяти. Однако они не сохраняли в ней то, на что им необходимо было обратить внимание (цвет)", — рассказала Чен.

Кодирование — одна из фаз памяти, при которой происходит осознанное или неосознанное запоминание и обработка информации в целях помещения ее на хранение.

Чен объяснила, что эти результаты могут иметь важное практическое значение. Многие методы лечения людей с посттравматическим стрессовым расстройством включают в себя тактику, помогающую забыть переживания, не думая о них, однако это исследование показывает, что уделение воспоминаниям некоторого внимания, возможно, стоит продолжать или изучать в процессе лечения.

"Результаты исследования говорят нам, что мы должны быть осторожны с памятью, потому что наш мозг очень избирательный. Да, ваш мозг не запоминает временную строку паролей, но он помнит гораздо больше, чем вы думаете", — заключила Чен.