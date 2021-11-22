Учені розповіли, чому людям так важко запам'ятовувати нові паролі

Певні види інформації, припускають учені, не потрапляють у робочу пам'ять людини, навіть якщо вона з ними вже стикалася раніше.

У своєму новому дослідженні вчені з Чжецзянського університету намагалися з'ясувати, чи потрапляє в робочу пам'ять (також відому як оперативна пам'ять) та інформація, на яку людина має звернути пильну увагу, але яка не знадобиться в майбутньому, пише Popular Science.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Робоча пам'ять — це тип пам'яті, який дозволяє нам зберігати в голові інформацію, поки ми з нею працюємо. Вона дуже важлива для побудови міркувань, прийняття рішень та вибору поведінки.

У ході численних експериментів дослідники виявили, що в людському мозку можуть існувати механізми, які блокують збереження такого роду інформації.

Учені з'ясували, що люди частіше запам'ятовують інформацію, яку вони свідомо ігнорували, ніж ту, на яку вони звернули увагу один раз і не подумали, що вона знадобиться їм у майбутньому.

"Наш мозок набагато більш вибірковий, ніж ми думаємо", — зазначила одна із авторів дослідження Хуей Чен.

Чен пояснює, що коли люди приділяють особливу увагу деталям, ці деталі можуть зберегтися. Щоб дізнатися, чи потрапляють такі деталі в робочу пам'ять, команда провела різні випробування, перевіряючи пам'ять учасників.

Дослідники представили випробуваним інформацію, яку їм потрібно було або звернути увагу, або проігнорувати. Наприклад, експерти представили учасникам кольорові фігури та сказали їм ігнорувати форму, але звертати увагу на колір.

Учасники одразу ж виконали кілька тестів, щоби оцінити, що саме вони запам'ятали. В одному з тестів їм пропонувалося знайти косу лінію серед чотирьох зображень фігур, але при цьому колір або форма, або колір і форма одного зображення не відрізнялися від представлених.

Команда знала, що будь-які характеристики в робочій пам'яті учасників їх відволікатимуть і збільшать час, необхідний для пошуку косої лінії.

В іншому тесті їм показали ту саму форму і питали, чи змінився колір. Люди відволікалися і згадували те, що їм говорили ігнорувати (форму) – краще, ніж те, на що їм говорили звертати увагу.

Автори дослідження провели 6 різних варіацій цих тестів, використовуючи різні розміри вибірки, фіксуючи рухи очей та багато іншого, щоб побачити, чи повторювалися результати.

"Наше дослідження показує, що учасники автоматично кодували форми в робочій пам'яті. Однак, вони не зберігали в ній те, на що їм необхідно було звернути увагу (колір)", – розповіла Чен.

Кодування — одна з фаз пам'яті, при якій відбувається усвідомлене або неусвідомлене запам'ятовування та обробка інформації з метою розміщення її на зберігання.

Чен пояснила, що ці результати можуть мати важливе практичне значення. Багато методів лікування людей з посттравматичним стресовим розладом включають тактику, що допомагає забути переживання, не думаючи про них, проте це дослідження показує, що приділення спогадам деякої уваги, можливо, варто продовжувати або вивчати в процесі лікування.

"Результати дослідження говорять нам, що ми повинні бути обережні з пам'яттю, тому що наш мозок дуже вибірковий. Так, ваш мозок не запам'ятовує тимчасовий рядок паролів, але він пам'ятає набагато більше, ніж ви думаєте", — сказала Чен.