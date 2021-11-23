Сломила Римскую империю. Ученые недооценили первую пандемию бубонной чумы

Новые исследования указывают на глубокий экономический кризис, вызванный юстиниановой чумой.

Юстинианова чума распространилась в западной части Евразии между VI и VIII веками н.э., став первой известной пандемией бубонной чумы. Об этом сообщает ScienceАlert.

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Результаты анализа древних текстов и ДНК показывают, что последствия чумы были намного серьезнее, чем предполагалось ранее. Некоторые исследователи полагают, что эта "первая пандемия" убила половину населения Средиземноморского региона и стала одной из причин краха Римской империи.

В это же время, другие исследователи придерживаются мнения о том, что влияние юстиниановой чумы было не более чем у вспышки гриппа в современном мире.

Новое исследование проливает свет на масштабность первой пандемии чумы. Историк Питер Саррис из Кембриджского университета говорит, что его коллегам и археологам нужно работать над вопросом вместе с генетиками и учеными-экологами. Саррис считает, что только так наука сможет получить общую картину произошедшего, а также понять масштабы вспышек болезней в прошлом, в том числе бубонной чумы.

Автор нового исследования указывает на ряд улик, которые свидетельствуют о разрушительном воздействии юстиниановой чумы. Например, ряд законодательных мер, принятых в период между 542 и 545 годами н.э.

Закон 542 года был принят для поддержки банковского сектора империи, о нем писали, что он был написан византийским императором Юстинианом I "в окружении смерти". Другие законы того времени были приняты для предотвращения эксплуатации рабочих в период острой нехватки рабочей силы.

Также были выпущены более легкие золотые монеты, которые стали первым снижением стоимости валюты за столетия. Примерно в это же время снизился вес медных монет, циркулирующих в Константинополе.

Такие примеры более точно показывают картину, чем упоминания в литературе. Зачастую ученые приводят в пример нечастые упоминания о чуме в древних текстах как доказательство того, что вспышка была не слишком масштабной или разрушительной.

"Вспышка чумы заставила историка Прокопия оторваться от работы над обширным военным повествованием и описать прибытие чумы в Константинополь. Такие моменты более показательны, чем количество написанных им работ о чуме", – говорит Саррис.

Ученый также обращает внимание на растущее число доказательств ДНК, которые показывают, как далеко распространилась в то время бубонная чума – вплоть до Эдикс-Хилла в Англии. Предполагается, что чума попала в Англию через страны Балтии и Скандинавии, после того как поразила Средиземное море.