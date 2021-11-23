Скоро у Земли появятся кольца, как у Сатурна: их состав будет абсолютно другим

По словам ученых, орбита Земли станет настоящей свалкой Солнечной системы и планету будут опоясывать кольца из космического мусора.

Ученый из Университета штата Юта Джейк Эбботт говорит, что у Земли появятся свои собственные кольца, как у Сатурна, но состоять они будут из сотен миллионов обломков, которые вращаются вокруг планеты на орбите, сообщает New York Post.

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Четыре планеты Солнечной системы, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, имеют кольца, но у Сатурна они самые известные. Эти кольца состоят из льда и камней, которые вращаются вокруг планеты. То же касается и колец остальных планет, которые в основном состоят из льда и космической пыли. Но кольца, опоясывающие Землю, будут состоять из обломков спутников, ракет и других аппаратов, которые были выведены из строя.

Миллионы обломков на орбите

По данным NASA, сейчас на орбите находится около 23 тысяч обломков, которые по размерам больше, чем футбольный мяч и сотни миллионов обломков меньшего размера. Большие части космического мусора двигаются со скоростью более 28 тысяч км в час и представляют серьезную угрозу для космических путешествий и исследовательской работы на орбите, говорят в NASA.

[ + – ] По данным NASA, сейчас на орбите Земли находится около 23 тысяч обломков, которые по размерам больше, чем футбольный мяч. Фото: NASA

Как убрать космический мусор?

Ученые из Университета штата Юта занимаются изучением способов очистить орбиту Земли от космического мусора. Но Джейк Эбботт предупреждает, что некоторые методы, которые предлагают сейчас могут нанести больше вреда, чем пользы.

"Большая часть этого мусора вращается и, если попробовать остановить движение обломков с помощью роботизированной руки, то она сломается и будет еще больше мусора на орбите", — говорит Эбботт.

Ученые говорят, что каждый год на Землю падает от 200 до 400 обломков космического мусора, но большинство сгорает в атмосфере. Исследователи предупреждают, что мусора на орбите с каждым годом будет все больше, ведь в "борьбу за космос" включились частные компании. Илон Маск, основатель SpaceX и Джефф Безос, основатель Blue Origin заявили, что в ближайшем будущем запустят в космос тысячи новых спутников, которые также станут со временем космическим мусором.

Эбботт и его коллеги предлагают свой способ очистки орбиты от мусора.

"Мы спроектировали первый в мире магнитный тяговый луч", — говорит Эбботт. "Теперь его нужно построить и запустить".