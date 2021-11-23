Незабаром у Землі з'являться кільця, як у Сатурна: їхній склад буде абсолютно іншим

За словами вчених, орбіта Землі стане справжнім звалищем Сонячної системи і планету оперізуватимуть кільця з космічного сміття.

Учений із Університету штату Юта Джейк Ебботт каже, що в Землі з'являться свої власні кільця, як у Сатурна, але складатимуться вони з сотень мільйонів уламків, які обертаються навколо планети на орбіті, повідомляє New York Post.

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Чотири планети Сонячної системи, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран мають кільця, але в Сатурна вони найвідоміші. Ці кільця складаються з льоду та каміння, які обертаються навколо планети. Те саме стосується й кілець інших планет, які в основному складаються з льоду та космічного пилу. Але кільця, що оперізують Землю, складатимуться з уламків супутників, ракет та інших апаратів, які були виведені з ладу.

Мільйони уламків на орбіті

За даними NASA, зараз на орбіті перебувають близько 23 тисяч уламків, які за розмірами більшеі, ніж футбольний м'яч, і сотні мільйонів уламків меншого розміру. Великі частини космічного сміття рухаються зі швидкістю понад 28 тисяч кілометрів на годину та становлять серйозну загрозу для космічних подорожей і дослідницької роботи на орбіті, кажуть у NASA.

[ + – ] За даними NASA, зараз на орбіті Землі перебувають близько 23 тисяч уламків, які за розмірами більші, ніж футбольний м'яч. Фото: ISS

Як прибрати космічне сміття?

Учені з Університету штату Юта займаються вивченням способів очистити орбіту Землі від космічного сміття. Але Джейк Ебботт попереджає, що деякі методи, які пропонують зараз, можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

"Більшість цього сміття обертається і, якщо спробувати зупинити рух уламків за допомогою роботизованої руки, то вона зламається, і буде ще більше сміття на орбіті", — говорить Ебботт.

Учені кажуть, що щороку на Землю падає від 200 до 400 уламків космічного сміття, але більшість згоряє в атмосфері. Дослідники попереджають, що сміття на орбіті з кожним роком буде дедалі більше, адже до "боротьби за космос" включилися приватні компанії. Ілон Маск, засновник SpaceX і Джефф Безос, засновник Blue Origin заявили, що найближчим часом запустять у космос тисячі нових супутників, які також стануть згодом космічним сміттям.

Ебботт і його колеги пропонують свій спосіб очищення орбіти від сміття.

"Ми спроектували перший у світі магнітний тяговий промінь, — каже Ебботт. — Тепер його потрібно побудувати та запустити".