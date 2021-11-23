Во-первых, это красиво. Ученые впервые увидели, как формируются крылья бабочек (фото)

По словам ученых, полученные данные о структуре и расположении мелких чешуек на крыльях бабочек может помочь в создании новых полезных материалов.

Крылья бабочек состоят из крошечных чешуек, которые придают им цвет, могут переливаться и защищают насекомое от влаги, поэтому ученые говорят, что результаты их исследования помогут в создании новых материалов, таких как переливающиеся окна или водостойкие ткани, сообщает SciTechDaily.

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Ученые из Массачусетского технологического института смогли запечатлеть формирование сотен тысяч крошечных чешуек на крыльях бабочки вида Vanessa cardui или репейница, которые образуются во время превращения насекомого из гусеницы в бабочку в коконе.

[ + – ] Красные и зеленые чешуйки начинают формировать свои структурные детали в процессе развития. Каждое изображение имеет ширину 75 мкм. Фото: SciTechDaily

Бабочка Vanessa cardui

Распространена по всему миру, кроме Южной Америки

Длина крыла — 26-31 мм

Размах крыльев — 47-65 мм

В горах может жить на высоте от 2,5 до 3 тысяч метров

[ + – ] Бабочка репейница (Vanessa cardui) Фото: wikipedia

Исследователи смогли увидеть процесс формирования крыла у бабочки репейницы, которую выбрали не случайно, ведь ее крылья имеют много общего с другими чешуекрылыми. В процессе исследования ученые обнаружили, как именно растут чешуйки на крыле и формируют особый узор. Когда чешуйки достигают нужного размера на них появляются тонкие гребни, которые контролируют цвет насекомого и помогают ему отводить влагу. По словам ученых, полученные данные можно использовать для создания новых материалов, таких как как переливающиеся окна и водонепроницаемые ткани.

"Процесс формирования чешуек на крыле бабочки можно использовать для создания определенного цвета и придания самоочищающихся свойств окнам автомобилей и домов", — говорит Энтони Макдугал из Массачусетского технологического института.

[ + – ] Развитие чешуек на крыле бабочки. Ширина чешуек примерно 50 мкм. Фото: SciTechDaily

Элементы на крыльях

Микроскопические элементы на крыльях бабочек действуют как крошечные отражатели света, которые придают бабочке ее цвет и сияние. Гребни на чешуе крыла служат для отвода влаги и тепла, что позволяет бабочке оставаться сухой и иметь низкую температуру тела, говорят ученые.

Исследователи попытались воспроизвести свойства крыльев бабочки, чтобы создать новые солнечные панели и оптические датчики, с водоотталкивающей и жаропрочной поверхностью, и даже бумажные деньги с радужным шифрованием, чтобы воспрепятствовать подделке.

Понимание того, какие процессы используют бабочки для выращивания своей чешуи, может помочь в создании и развитии новых технологий, говорят ученые.

"В своем исследовании мы сконцентрировались на том, что происходит на поверхности крыла бабочки, но мы хотим еще узнать, что происходит внутри крыла", — говорит Макдугал.