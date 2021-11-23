По-перше, це гарно. Учені побачили, як формуються крила метеликів (фото)

За словами вчених, отримані дані про структуру та розташування дрібних лусочок на крилах метеликів можуть допомогти у створенні нових корисних матеріалів.

Крила метеликів складаються з крихітних лусочок, які надають їм колір, можуть переливатися і захищають комаху від вологи, тому вчені кажуть, що результати їхнього дослідження допоможуть у створенні нових матеріалів, таких як вікна, що переливаються, або водостійкі тканини, повідомляє SciTechDaily.

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Учені з Масачусетського технологічного інституту змогли відобразити формування сотень тисяч крихітних лусочок на крилах метелика виду Vanessa cardui або Сонцевик будяковий, які утворюються під час перетворення комахи з гусениці на метелика в коконі.

[ + – ] Червоні та зелені лусочки починають формувати свої структурні деталі у процесі розвитку. Кожне зображення має ширину 75 мкм. Фото: SciTechDaily

Метелик Vanessa cardui

Поширена по всьому світу, крім Південної Америки

Довжина крила — 26-31 мм

Розмах крил — 47-65 мм

У горах може жити на висоті від 2,5 до 3 тисяч метрів

[ + – ] Сонцевик будяковий (Vanessa cardui) Фото: wikipedia

Дослідники змогли побачити процес формування крила в Сонцевика будякового, якого обрали не випадково, адже його крила мають багато спільного з іншими лускокрилими. У процесі дослідження вчені з'ясували, як саме ростуть лусочки на крилі та формують особливий візерунок. Коли лусочки досягають потрібного розміру, на них з'являються тонкі гребені, які контролюють колір комахи і допомагають йому відводити вологу. За словами вчених, отримані дані можна використовувати для створення нових матеріалів, таких як вікна, що переливаються, і водонепроникні тканини.

"Процес формування лусочок на крилі метелика можна використовувати для створення певного кольору і надання самоочищувальних властивостей вікнам автомобілів і будинків", — говорить Ентоні Макдугал із Массачусетського технологічного інституту.

[ + – ] Розвиток лусочок на крилі метелика. Ширина лусочок приблизно 50 мкм. Фото: SciTechDaily

Елементи на крилах

Мікроскопічні елементи на крилах метеликів діють як крихітні відбивачі світла, які надають метелику її колір та сяйво. Гребені на лусці крила слугують для відведення вологи та тепла, що дозволяє метелику залишатися сухим і мати низьку температуру тіла, кажуть вчені.

Дослідники спробували відтворити властивості крил метелика, щоб створити нові сонячні панелі й оптичні датчики, з водовідштовхувальною та жароміцною поверхнею, і навіть паперові гроші з райдужним шифруванням, щоб перешкодити підробці.

Розуміння того, які процеси використовують метелики для вирощування своєї луски, може допомогти у створенні та розвитку нових технологій, кажуть вчені.

"У своєму дослідженні ми сконцентрувалися на тому, що відбувається на поверхні крила метелика, але ми хочемо ще дізнатися, що відбувається усередині крила", — каже Макдугал.