Под храмом женщины-фараона Хатшепсут нашли ритуальные артефакты (фото)

Археологов удивило качество и количество находок, среди которых особенно выделялись статуэтки, изображающие женщин, принесенных в жертву.

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри был построен во времена правления женщины-фараона Хатшепсут, принадлежащей к XVIII династии Древнего Египта. Храм расположен напротив города Луксор и считается шедевром древней архитектуры, пишет Heritage Daily.

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С 1961 года усилия польско-египетской археологической экспедиции были направлены на сохранение храма, а более поздние работы выполнялись группой ученых из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета.

[ + – ] Строительный мусор, найденный в гробнице

В ходе своего исследования археологи занимались реконструкцией часовни Хатхор. Чтобы защитить это строение от возможного обрушения, они спустились в скальную гробницу, которая оставалась нетронутой с тех пор, как она была впервые задокументирована Эдуаром Навиллем в XIX веке. Она имела 15-метровый коридор и погребальную камеру.

"Мы переживали, что наши работы могут привести к обрушению потолка гробницы, поэтому хотели ее защитить. Однако, когда мы в нее зашли, то поняли, что раскопки тут еще не проводились, так как камера и коридор были завалены щебнем", — рассказали ученые.

[ + – ] Деревянная статуэтка, изображающая, мужчину в коротком парике

Приступив к расчистке, среди тонны строительного мусора, археологи обнаружили несколько сотен артефактов, относящихся либо к Среднему царству, когда была построена гробница, либо к более позднему периоду XVIII-й династии Нового царства.

"Еще в древности гробница пострадала от множества грабителей. Ее артефакты были очень ценными, потому что они принадлежали человеку, тесно связанному с фараоном Ментухотепом II, вероятно, его сыну или жене", — отметил доктор Патрик Худжик из из Центра средиземноморской археологии.

Гробница была построена рядом с храмом фараона Небхепетра Ментухотепа II, который на сегодняшний день почти полностью разрушен.

[ + – ] Фигурка коровы из глины

"Количество и качество найденных артефактов поражают", — заявил Худжик.

Ученых удивило то, что среди обнаруженных находок было немало расписных сосудов и мисок, созданных в более позднее время, чем сама гробница. Как они там оказались до сих пор остается для археологов загадкой.

Помимо прочих находок в завале оказались различные фигурки из фаянса, глины и камня, керамические сосуды с изображением женской груди, а также несколько десятков женских фигурок.

[ + – ] Проход возле часовни Хатхор

Ученые пришли к выводу, что эти фигурки изображали женщин, принесенных в жертву верующими и жрецами в расположенной выше часовне Хатхор — бывшем центре почитания богини Хатхор — в египетской мифологией богиня неба, радости и материнства, которую изображали в виде коровы или женщины с коровьими ушами.

Также была найдена и деревянная статуэтка, изображающая, мужчину в коротком парике, который, скорее всего, был царским родственником.

Интересно, что среди обломков, залегающих в гробнице, находились и блоки из святилища Амона-Ра — одной из важнейших частей храма Хатшепсут. Однако, почему они оказались в гробнице — неизвестно.