Під храмом жінки-фараона Хатшепсут знайшли ритуальні артефакти (фото)

Археологів здивувала якість і кількість знахідок, серед яких особливо вирізнялися статуетки, що зображують жінок, принесених у жертву.

Заупокійний храм Хатшепсут у Дейр-ель-Бахрі був побудований за правління жінки-фараона Хатшепсут, яка належить до XVIII династії Стародавнього Єгипту. Храм розташований навпроти міста Луксор і вважається шедевром стародавньої архітектури, пише Heritage Daily.

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З 1961 року зусилля польсько-єгипетської археологічної експедиції були спрямовані на збереження храму, а пізніші роботи виконувались групою вчених із Центру середземноморської археології Варшавського університету.

[ + – ] Будівельне сміття, знайдене у гробниці

У ході свого дослідження археологи займалися реконструкцією каплиці Хатхор. Щоб захистити цю будову від можливого обвалення, вони спустилися у скельну гробниць, яка залишалася недоторканою з того часу, як вона була вперше задокументована Едуаром Навілем у XIX столітті. Вона мала 15-метровий коридор та похоронну камеру.

"Ми переживали, що наші роботи можуть призвести до обвалення стелі гробниці, тому хотіли її захистити. Однак, коли ми до неї зайшли, то зрозуміли, що розкопки тут ще не проводилися, оскільки камеру та коридор було завалено щебенем", — розповіли вчені.

[ + – ] Дерев'яна статуетка, що зображує чоловіка в короткій перуці

Приступивши до розчищення, серед тонни будівельного сміття археологи виявили кілька сотень артефактів, які стосуються або Середнього царства, коли було побудовано гробницю, або періоду XVIII-ї династії Нового царства.

"Ще в давнину гробниця постраждала від безлічі грабіжників. Її артефакти були дуже цінними, тому що вони належали людині, тісно пов'язаній з фараоном Ментухотепом II, ймовірно, його синові або дружині", — зазначив доктор Патрік Худжик з Центру середземноморської археології.

Гробниця була побудована поряд із храмом фараона Небхепетра Ментухотепа II, який на сьогодні майже повністю зруйнований.

[ + – ] Фігурка корови із глини

"Кількість і якість знайдених артефактів вражають", — заявив Худжик.

Учених здивувало те, що серед виявлених знахідок було чимало розписних посудин і мисок, створених пізніше (у період XVIII династії), ніж сама гробниця. Як вони там опинилися, досі залишається для археологів загадкою.

Крім інших знахідок, у завалі виявилися різні фігурки з фаянсу, глини та каменю, керамічні посудини із зображенням жіночих грудей, а також кілька десятків жіночих фігурок.

[ + – ] Прохід біля каплиці Хатхор

Учені дійшли висновку, що ці фігурки зображували жінок, принесених у жертву вірянами і жерцями в розташованій вище каплиці Хатхор — колишньому центрі шанування богині Хатхор — за єгипетською міфологією, богиня неба, радості та материнства, яку зображували у вигляді корови або жінки з коров'ячими вухами.

Також було знайдено і дерев'яну статуетку, що зображує чоловіка в короткій перуці, який, швидше за все, був царським родичем.

Цікаво, що серед уламків, які залягають у гробниці, були і блоки зі святилища Амона-Ра – однієї з найважливіших частин храму Хатшепсут. Однак, чому вони опинилися в гробниці — невідомо.