Побыть Кейт и Лео за 250 тыс. долларов. Объявлен набор в экспедицию к затонувшему "Титанику"

Компания OceanGate Expeditions предлагает всем желающим погрузится на глубину около 4 тысяч метров и своими глазами увидеть знаменитый корабль.

Летом 2022 года состоится очередная экспедиция с погружением к затонувшему в 1912 году кораблю "Титаник". Каждый, кто купит билет за 250 тысяч долларов сможет на подводном аппарате "Титан" увидеть собственными глазами, в каком состоянии находится знаменитый корабль, который лежит на дне атлантического океана на глубине около 4 километров, сообщает Daily Mail.

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Компания OceanGate Expeditions проводит экспедиции к "Титанику" ежегодно. Они представляют собой серию из плаваний длительностью 8 дней.

[ + – ] Участники предыдущего погружения на борту подводного аппарата "Титан" Фото: Daily Mail

"Учитывая тот факт, что с момента обнаружения "Титаника" на дне Атлантического океана в 1985 году, его смогли увидеть меньше 250 человек, я считаю, что это захватывающий опыт. Это вам не на канале "Дискавери" все смотреть, это по-настоящему", — говорит Аарон Ньюман из OceanGate Expeditions.

[ + – ] Фотографии "Титаника", лежащего на дне Фото: Daily Mail

Гражданские лица и специалисты компании начнут плавание на корабле из города Сент-Джонс, который находится на Атлантическом побережье Канады. Далее корабль преодолеет около 600 км до места крушения "Титаника".

После этого на пятиместном подводном аппарате "Титан" участники экспедиции спустятся к затонувшему кораблю. Погружение будет длиться от 8 до 10 часов.

[ + – ] Палуба "Титаника", лежащего на дне Фото: Daily Mail

Подводный аппарат оснащен новейшей камерой для получения изображений сверхвысокого разрешения. С ее помощью можно оценить степень разрушения корабля, а также увидеть морских обитателей, которые обосновались на лайнере. На аппарате также есть большое обзорное окно, которое способствует хорошим наблюдениям, говорят в OceanGate Expeditions.

[ + – ] "Титаник" Фото: Daily Mail

"Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года, через 4 дня после начала своего первого плавания из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. 1517 из 2224 пассажиров и членов экипажа на погибли.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США корпус корабля разрушается и в течении ближайших 40 лет вся конструкция рухнет на дно.