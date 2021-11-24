Побыть Кейт и Лео за 250 тыс. долларов. Объявлен набор в экспедицию к затонувшему "Титанику"
Компания OceanGate Expeditions предлагает всем желающим погрузится на глубину около 4 тысяч метров и своими глазами увидеть знаменитый корабль.
Летом 2022 года состоится очередная экспедиция с погружением к затонувшему в 1912 году кораблю "Титаник". Каждый, кто купит билет за 250 тысяч долларов сможет на подводном аппарате "Титан" увидеть собственными глазами, в каком состоянии находится знаменитый корабль, который лежит на дне атлантического океана на глубине около 4 километров, сообщает Daily Mail.
Компания OceanGate Expeditions проводит экспедиции к "Титанику" ежегодно. Они представляют собой серию из плаваний длительностью 8 дней.
"Учитывая тот факт, что с момента обнаружения "Титаника" на дне Атлантического океана в 1985 году, его смогли увидеть меньше 250 человек, я считаю, что это захватывающий опыт. Это вам не на канале "Дискавери" все смотреть, это по-настоящему", — говорит Аарон Ньюман из OceanGate Expeditions.
Гражданские лица и специалисты компании начнут плавание на корабле из города Сент-Джонс, который находится на Атлантическом побережье Канады. Далее корабль преодолеет около 600 км до места крушения "Титаника".
После этого на пятиместном подводном аппарате "Титан" участники экспедиции спустятся к затонувшему кораблю. Погружение будет длиться от 8 до 10 часов.
Подводный аппарат оснащен новейшей камерой для получения изображений сверхвысокого разрешения. С ее помощью можно оценить степень разрушения корабля, а также увидеть морских обитателей, которые обосновались на лайнере. На аппарате также есть большое обзорное окно, которое способствует хорошим наблюдениям, говорят в OceanGate Expeditions.
"Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года, через 4 дня после начала своего первого плавания из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк. 1517 из 2224 пассажиров и членов экипажа на погибли.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США корпус корабля разрушается и в течении ближайших 40 лет вся конструкция рухнет на дно.