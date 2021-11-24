Побути Кейт та Лео за 250 тис. доларів. Оголошено набір в експедицію до затонулого "Титаніка"

Компанія OceanGate Expeditions пропонує всім охочим поринути на глибину близько 4 тисяч метрів і на власні очі побачити знаменитий корабель.

Влітку 2022 року відбудеться чергова експедиція із зануренням до корабля "Титанік", що затонув у 1912 році. Кожен, хто придбає квиток за 250 тисяч доларів, зможе на підводному апараті "Титан" побачити на власні очі, у якому стані наразі знаменитий корабель, який лежить на дні Атлантичного океану на глибині близько 4 кілометрів, повідомляє Daily Mail.

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Компанія OceanGate Expeditions проводить експедиції до "Титаніку" щороку. Вони є серією з плавань тривалістю 8 днів.

[ + – ] Учасники попереднього занурення на борту підводного апарату "Титан" Фото: Daily Mail

"З огляду на той факт, що з моменту виявлення "Титаніка" на дні Атлантичного океану в 1985 році його змогли побачити менше 250 людей, я вважаю, що це захопливий досвід. Це вам не на каналі "Діскавері" все дивитися, це по-справжньому ", — каже Аарон Ньюман із OceanGate Expeditions.

[ + – ] Фотографії "Титаніка", що лежить на дні Фото: Daily Mail

Цивільні особи та фахівці компанії почнуть плавання на кораблі з міста Сент-Джонс, яке розташоване на Атлантичному узбережжі Канади. Далі корабель подолає близько 600 км до місця аварії "Титаніка".

Після цього на п'ятимісному підводному апараті "Титан" учасники експедиції спустяться до корабля, що затонув. Занурення триватиме від 8 до 10 години.

[ + – ] Палуба "Титаніка", що лежить на дні Фото: Daily Mail

Підводний апарат оснащений найновішою камерою для отримання зображень надвисокої роздільної здатності. З її допомогою можна оцінити ступінь руйнування корабля, а також побачити морських мешканців, які влаштувалися на лайнері. На апараті також є велике оглядове вікно, яке сприяє добрим спостереженням, кажуть у OceanGate Expeditions.

[ + – ] "Титанік" Фото: Daily Mail

"Титанік" зіткнувся з айсбергом і затонув 14 квітня 1912 року, через 4 дні після початку першого плавання із Саутгемптона, Англія, до Нью-Йорка. 1517 із 2224 пасажирів та членів екіпажу загинули.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, корпус корабля руйнується і протягом найближчих 40 років вся конструкція впаде на дно.