Астрономы нашли сверхбыструю звезду: скорость ее вращения всего 25 секунд

Белый карлик вращается так быстро, что он признан самым "скоростным" среди звезд своего типа.

Звезду, которая находится на расстоянии больше 2 тысяч световых лет от Земли назвали LAMOST J024048.51 + 195226.9, для удобства описания ее название сокращают до J0240 + 1952. Скорость ее вращения — всего 25 секунд и это больше, чем у предыдущего обладателя подобного рекорда – звезды CTCV J2056-3014, которая вращается со скоростью 29 секунд, сообщает ScienceAlert.

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Звезда J0240 + 1952 похожа на своего "родственника" – белый карлик AE Aquarii, которая вращается со скоростью 33 секунды. Это особенные звезды, которые принадлежат к типу белые карлики. Каждая из этих звезд имеет свою звезду-компаньона, у которой они забирают вещество. Затем оно улетает в космос благодаря магнитному полю звезд. J0240 + 1952 выбрасывает вещество со скоростью примерно 3000 км/с.

По словам ученых, из-за высокой скорости вращения белый карлик должен иметь достаточную массу, чтобы его не разорвало на части. Он притягивает вещество звезды-соседа, но потом включается действие магнитного поля, и плазма на высокой скорости улетает в космос.

[ + – ] Ближайший к нам белый карлик - это Сириус B (отмечен стрелкой) рядом с ярким Сириусом A. Он находится на расстоянии 8,6 световых лет. Фото: wikipedia

Особенные звезды

Белый карлик — это одна из стадий эволюции звезды. Они лишены источников термоядерной энергии в ядре и постепенно остывают. Ядро звезды сжимается, и она светится благодаря остаточному теплу. Такие звезды в основном размером с Землю, но их масса превышает массу Солнца примерно в 1,4 раза. Белый карлик может нарастить настолько много массы благодаря веществу, поглощаемому со звезды компаньона, что он взорвется и превратится в сверхновую типа Ia.

[ + – ] Белый карлик забирает вещество у соседней звезды. Иллюстрация. Фото: NASA

Ученые считают, что J0240 + 1952 в прошлом забрал достаточно много вещества у своего спутника — красного карлика, чтобы сильно увеличить скорость своего вращения. Но потом каким-то образом, ученые еще не знают как, белый карлик развил магнитное поле.

Магнитное поле препятствует попаданию большей части вещества на звезду и отталкивает его в космос. Но небольшое количество плазмы достигает цели, идет к магнитным полюсам и вызывает яркое свечение. Благодаря этому ученые могут измерить скорость вращения звезды.

"Мы уже 2 раза обнаружили подобную звездную систему с одинаковыми свойствами. Возможно их может быть больше", — говорит Том Марш из Уорикского университета, Великобритания..

Напоминаем, что астрономы впервые увидели, как "включается и выключается" белый карлик. Также ученые нашли в космосе наглядный пример будущего Солнца.

Фокус писал о том, что астрономы нашли семейство удивительно живучих белых карликов.