Больше не веганы. На Коста-Рике пчелы-падальщики отрастили зубы и питаются мясом (видео)

Как выяснили исследователи, микробиом кишечника пчел-стервятников схож с бактериями в пищеварительной системе гиен и других животных, поедающих падаль.

Всем людям хорошо известны милые и трудолюбивые пчелы. Они питаются пыльцой и нектаром, а также создают мед. Однако в Коста-Рике обитает довольно необычный их вид, называемый пчелами-стервятниками, пишет IFLS.

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Они являются плотоядными насекомыми у которых есть зубы, а также необычный кишечник, который достаточно сильно эволюционировал. Как предполагают исследователи, эти пчелы начали питаться мясом, скоре всего, из-за большой конкуренции за нектар.

В ходе своего эксперимента исследователи пытались выяснить, отличаются ли кишечные бактерии пчел-стервятников от бактерий типичной вегетарианской пчелы.

Для этого они собрали 159 пчел, которые питались исключительно пыльцой или мясом, а также и тех, кто предпочитал оба варианта. В основном их собирали на полевых станциях Ла-Сельве и Лас-Крусес в Коста-Рике.

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В качестве приманки исследователи использовали свежие куски сырой курицы, подвешенные к веткам и смазанные вазелином, чтобы отпугивать муравьев. Приманки успешно сработали и привлекли внимание множества пчел-стервятников.

Обычно у медоносных пчел на задних ножках имеются корзиночки для сбора пыльцы. Именно ее и использовали пчелы-стервятники, для сбора приманки.

Наблюдая за тем, как мясоеды стекаются к прогорклыми блюдами, исследователи сделали любопытное наблюдение.

Ученые ожидали, что микробиомы их кишечника будут выделяться на фоне микробиомов других пчел и шмелей, в желудках которых содержатся одни и те же пять основных микробов уже на протяжении 80 миллионов лет эволюции. Но как получилось на самом деле?

Сравнивая микробиомы кишечника пчел, которые ели пыльцу, плотоядными и всеядными пчелами, авторы исследования обнаружили значительные различия.

Как оказалось, микробиом пчелы-стервятника обогащен кислотолюбивыми бактериями, которые отсутствуют у их сородичей. Эти бактерии похожи на те, которые встречаются у гиен и других питающихся падалью животных. Они помогают защитить их от патогенов, которые появляются в трупе добычи. Однако это было не единственное удивительное отличие.

Как отметил Дуг Янег — энтомолог из Калифорнийского университета в Риверсайде, несмотря на тот факт, что они не могут жалить, не все пчелы-падальщики беззащитны. Некоторые из них способны кусаться и выделять вещество, взывающее волдыри и даже болезненные язвы.

Также стоит отметить, что хоть и рацион питания пчел-стервятников довольно необычен и неприятен, их мед остается съедобным и безопасным для человека.