Більше не вегани. На Коста-Риці бджоли-падальники відростили зуби та харчуються м'ясом (відео)

Як з'ясували дослідники, мікробіом кишечника бджіл-стерв'ятників схожий на бактерії в травній системі гієн та інших тварин, що поїдають падаль.

Усім людям добре відомі милі та працелюбні бджоли. Вони харчуються пилком і нектаром, а також створюють мед. Однак у Коста-Риці мешкає досить незвичайний їхній вигляд, який називають бджолами-стерв'ятниками, пише IFLS.

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Вони є м'ясоїдними комахами, у яких є зуби, а також незвичайний кишечник, який досить сильно еволюціонував. Як припускають дослідники, ці бджоли почали харчуватися м'ясом, швидше за все, через велику конкуренцію за нектар.

У процесі свого експерименту дослідники намагалися з'ясувати, чи відрізняються кишкові бактерії бджіл-стерв'ятників від бактерій типової бджоли вегетаріанської.

Для цього вони зібрали 159 бджіл, які харчувалися виключно пилком або м'ясом, а також і тих, хто надавав перевагу обом варіантам. Здебільшого їх збирали на польових станціях Ла-Сельве та Лас-Крусес у Коста-Ріці.

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Як приманку дослідники використовували свіжі шматки сирої курки, підвішені до гілок і змащені вазеліном, щоб відлякувати мурах. Приманки успішно спрацювали та привернули увагу безлічі бджіл-стерв'ятників.

Зазвичай у медоносних бджіл на задніх ніжках є кошики для збирання пилку. Саме її й використовували бджоли-стерв'ятники для збирання приманки.

Спостерігаючи за тим, як м'ясоїди стікаються до гірких страв, дослідники зробили цікаве спостереження.

Учені очікували, що мікробіоми їхнього кишечника виділятимуться на тлі мікробіомів інших бджіл і джмелів, у шлунках яких містяться одні й ті самі п'ять основних мікробів уже протягом 80 мільйонів років еволюції. Але як вийшло насправді?

Порівнюючи мікробіоми кишечника бджіл, які їли пилок, м'ясоїдними та всеїдними бджолами, автори дослідження зафіксували значні відмінності.

Як з'ясувалося, мікробіом бджоли-стерв'ятника збагачений кислотолюбними бактеріями, які відсутні в їхніх родичів. Ці бактерії схожі на ті, які зустрічаються у гієн та інших тварин, які харчуються падаллю. Вони допомагають захистити їх від патогенів, які з'являються у трупі здобичі. Однак це була не єдина дивовижна відмінність.

Як зазначив Дуг Янег, ентомолог із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, незважаючи на той факт, що вони не можуть жалити, не всі бджоли-падальники беззахисні. Деякі з них здатні кусатися і виділяти речовину, що викликає пухирі та навіть хворобливі виразки.

Також варто зазначити, що хоч і раціон харчування бджіл-стерв'ятників досить незвичайний і неприємний, їхній мед залишається їстівним і безпечним для людини.