Близится полное солнечное затмение: когда оно произойдет и кто его сможет увидеть

4 декабря 2021 года произойдет полное солнечное затмение, но увидеть его смогут не все люди. Пингвинам повезет больше остальных.

Полное затмение Солнца происходит во время новолуния, когда Луна закроет собой нашу звезду и будут видны только небольшие отблески короны по краям. Основную фазу затмения будет видно в небольшой части планеты в Южном полушарии, а лучший вид на затмение будет представлен тем, кто находится в Антарктиде и недалеко от этого континента. О том, что нужно знать об этом затмении пишет Forbes.

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Где увидят затмение?

Затмение будет видно особенно хорошо в нескольких местах на планете. Оно начнется в Южном океане в почти 500 км к юго-востоку от Фолклендских островов, затем его будет видно в 360 км от острова Южная Георгия и на Южных Оркнейских островах, потом за ним можно будет наблюдать в Антарктиде и все закончится в районе моря Амундсена. Также частичное затмение Солнца можно будет увидеть на некоторых островах в южной части Атлантического океана, на юге Африки и Австралии.

[ + – ] Полное солнечное затмение, которое наблюдали в 2003 году с территории Антарктиды Фото: Forbes

Кто увидит полное солнечное затмение в Антарктиде?

Около 2,5 тысячи человек увидят затмение, которые будут в это время находиться на нескольких круизных лайнерах возле Антарктиды. За это они заплатили по 9 тысяч долларов каждый. Немного меньше, а именно 5 тысяч долларов, стоит билет на специальные экскурсионные самолеты, которые вылетят из Чили и Австралии.

Еще небольшая группа людей увидит солнечное затмение из частного лагеря Union Glacier Camp, который находится на леднике Юнион в Антарктиде. Стоимость пребывания там – 50 тысяч долларов.

Пингвинам повезло больше

Фото: Forbes

Затмение, которое будет продолжатся 1 минуту 54 секунды, произойдет в 07:33 по всемирному времени недалеко от побережья Антарктиды. Скорее всего единственными кто увидит это затмение полностью будут 60 000 императорских пингвинов.

Как часто бывает полное солнечное затмение в Антарктиде?

Фото: Forbes

Оно происходит каждые 18 лет, 11 дней и восемь часов — это 223 вращения Луны вокруг Земли. Именно столько времени требуется, чтобы Солнце и Луна стали почти в прямую линию друг напротив друга. Последнее полное затмение Солнца произошло 23 ноября 2003 года. Это было первое солнечное затмение, за которым наблюдали люди в Антарктиде. Тогда это удалось сделать менее тысяче человек. Следующее произойдет 15 декабря 2039 года.