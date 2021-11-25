Наближається повне сонячне затемнення: коли воно станеться і хто його зможе побачити

4 грудня 2021 відбудеться повне сонячне затемнення, але побачити його зможуть не всі люди. Пінгвінам пощастить більше за інших.

Повне затемнення Сонця відбувається під час молодика, коли Місяць закриє собою нашу зірку і буде видно лише невеликі відблиски корони по краях. Основну фазу затемнення буде видно в невеликій частині планети в Південній півкулі, а найкращий вид на затемнення буде представлений тим, хто перебуває в Антарктиді і недалеко від цього континенту. Про те, що потрібно знати про це затемнення, пише Forbes.

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Де побачать затемнення?

Затемнення буде видно особливо добре в кількох місцях планети. Воно розпочнеться в Південному океані за майже 500 км на південний схід від Фолклендських островів, потім його буде видно за 360 км від острова Південна Георгія та на Південних Оркнейських островах, потім за ним можна буде спостерігати в Антарктиді і все закінчиться в районі моря Амундсена. Також часткове затемнення Сонця можна буде побачити на деяких островах у південній частині Атлантичного океану, на півдні Африки та Австралії.

[ + – ] Повне сонячне затемнення, яке спостерігали у 2003 році з території Антарктиди Фото: Forbes

Хто побачить повне сонячне затемнення в Антарктиді?

Близько 2,5 тисяч людей побачать затемнення, вони в цей час перебуватимуть на кількох круїзних лайнерах біля Антарктиди. За це вони заплатили по 9 тисяч доларів кожний. Трохи менше, а саме 5 тисяч доларів, коштує квиток на спеціальні екскурсійні літаки, які вилетять із Чилі та Австралії.

Ще невелика група людей побачить сонячне затемнення із приватного табору Union Glacier Camp, що розташований на льодовику Юніон в Антарктиді. Вартість перебування там – 50 тисяч доларів.

Пінгвінам пощастило більше

Фото: Forbes

Затемнення, яке триватиме 1 хвилину 54 секунди, відбудеться о 07:33 за всесвітнім часом недалеко від узбережжя Антарктиди. Швидше за все єдиними, хто побачить це затемнення повністю, будуть 60 000 імператорських пінгвінів.

Як часто буває повне сонячне затемнення в Антарктиді?

Фото: Forbes

Воно відбувається кожні 18 років, 11 днів і вісім годин – це 223 обертання Місяця навколо Землі. Саме стільки часу потрібно, щоб Сонце та Місяць стали майже у пряму лінію одне навпроти одного. Останнє повне затемнення Сонця відбулося 23 листопада 2003 року. Це було перше сонячне затемнення, яке спостерігали люди в Антарктиді. Тоді це вдалося зробити менше тисячі людей. Наступне відбудеться 15 грудня 2039 року.