На фермерском поле. В Великобритании нашли редкую мозаику с изображением "Илиады" Гомера (фото)

Удивительная находка была обнаружена в комплексе древнеримских вилл. Мозаика изображает битву в конце Троянской войны между греческим героем Ахиллом и троянским престолонаследником Гектором.

В английском графстве Ратленд была найдена великолепная римская мозаика. Что делает это открытие таким захватывающим для археологического сообщества, так это то, что находка является первой найденной в Великобритании мозаикой, на которой изображены сцены из "Илиады" Гомера, пишет The Art Newspaper.

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[ + – ] На нижней панели мозаики изображены схватка Ахилла (слева) и Гектора на колесницах

Открытие было сделано на территории одной из ферм региона, где когда-то находилась древнеримская вилла. В 2020 году во время прогулки по пшеничным полям Джим Ирвин — сын землевладельца, наткнулась на довольно необычную керамику. Чтобы больше узнать о находке он по спутниковым снимкам рассмотрел свой земельный участок и обнаружил некое строение.

Дальше он связался с археологами и на место находки прибыли ученые из Университета Лестера и Historic England. Их упорный труд привел к тому, что они нашли остатки римской мозаики размером 11 на 7 м, изображающую битву греческого героя Ахилла с троянским престолонаследником Гектором в конце Троянской войны.

[ + – ] Верхняя панель мозаики, изображающая тело Гектора, возвращаемое его отцу, царю Приаму (справа)

"Я посвятил этому археологическому открытию большую часть своего свободного времени. Для меня это было очень занимательно и ценно", — поделился своими впечатлениями Ирвин.

Как оказалось, это уникальное произведение искусства украшало столовую или развлекательные зоны в крупном комплексе вилл, датируемых III и IV веками н.э., которые принадлежали довольно состоятельным владельцам.

[ + – ] Средняя панель мозаики, где Ахилл тащит побежденного Гектора на своей колеснице

Однако состояние находки было, к сожалению, далеко не идеальным. Она была повреждена более поздними строительными работами и имеет многочисленные следы от пожаров. Данный факт, а также найденные над ней в слое щебня человеческие останки, позволяют предположить, что в позднеримский или раннесредневековый период это место утратило свой первоначальный роскошный вид и потерпело значительные изменения.

[ + – ] Джим Ирвин со своим отцом

Дальнейшее изучение костей и других находок должно дать больше подсказок к разгадке, а также о том, как развивалась дальнейшая жизнь на вилле.

В результате геофизических и археологических исследований, археологи также выяснили, что вилла была окружена рядом других зданий и сооружений, включая постройки, похожие на сараи с проходами, круглые строения и баню.

[ + – ] Один из ученых во время раскопок

"Обнаруженная мозаика помогает нам узнать о взаимоотношениях людей того времени и об их связи с классической литературой. Она также может многое рассказать о людях, которые владели виллой. Они явно были очень богатыми, если позволили себе сооружения такого роскошного комплекса, а также разбирались в искусстве", — заключили исследователи.