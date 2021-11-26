На фермерському полі. У Великій Британії знайшли рідкісну мозаїку із зображенням "Іліади" Гомера (фото)

Дивовижна знахідка була виявлена в комплексі давньоримських вілл. Мозаїка зображує битву наприкінці Троянської війни між грецьким героєм Ахіллом і троянським спадкоємцем престолу Гектором.

В англійському графстві Ратленд було знайдено чудову римську мозаїку. Що робить це відкриття таким захопливим для археологічної спільноти, так це те, що знахідка є першою знайденою у Великій Британії мозаїкою, на якій зображені сцени з "Іліади" Гомера, пише The Art Newspaper.

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[ + – ] На нижній панелі мозаїки зображені поєдинок Ахілла (ліворуч) та Гектора на колісницях

Відкриття було зроблено на території однієї з ферм регіону, де колись була давньоримська вілла. У 2020 році під час прогулянки пшеничними полями Джим Ірвін — син землевласника, натрапив на досить незвичайну кераміку. Щоб більше дізнатися про знахідку, він по супутникових знімках розглянув свою земельну ділянку і виявив якусь будову.

Далі він зв'язався з археологами і на місце знахідки прибули вчені з Університету Лестера та Historic England. Їхня наполеглива праця призвела до того, що вони знайшли залишки римської мозаїки розміром 11 на 7 м, що зображує битву грецького героя Ахілла з троянським спадкоємцем престолу Гектором наприкінці Троянської війни.

[ + – ] Верхня панель мозаїки, що зображує тіло Гектора, яке повертається його батькові, царю Пріаму (праворуч)

"Я присвятив цьому археологічному відкриттю більшу частину свого вільного часу. Для мене це було дуже цікаво та цінно", — поділився своїми враженнями Ірвін.

Як виявилося, цей унікальний витвір мистецтва прикрашав їдальню або розважальні зони у великому комплексі вілл, датованих III та IV століттями н.е., які належали доволі заможним власникам.

[ + – ] Середня панель мозаїки, де Ахілл тягне переможеного Гектора на своїй колісниці

Однак, стан знахідки був, на жаль, далеко не ідеальним. Вона була пошкоджена пізнішими будівельними роботами та має численні сліди від пожеж. Цей факт, а також знайдені над нею в шарі щебеню людські останки, дозволяють припустити, що в пізньоримський або ранньосередньовічний період це місце втратило свій початковий розкішний вигляд і зазнало значних змін.

[ + – ] Джим Ірвін зі своїм батьком

Подальше вивчення кісток та інших знахідок повинне дати більше підказок до розгадки, а також про те, як розвивалося подальше життя на віллі.

У результаті геофізичних та археологічних досліджень, археологи також з'ясували, що вілла була оточена низкою інших будівель та споруд, включаючи споруди, схожі на сараї з проходами, круглі будівлі та лазню.

[ + – ] Один із вчених під час розкопок

"Виявлена мозаїка допомагає нам дізнатися про взаємини людей того часу і про їхній зв'язок з класичною літературою. Вона також може багато розповісти про людей, які володіли віллою. Вони явно були дуже багатими, якщо дозволили собі споруди такого розкішного комплексу, а також зналися на мистецтві", — підсумували дослідники.