Маленькое исчадье ада. Ученые доказали, что домашним котам свойственна психопатия

В далеком прошлом такое поведение было полезно для предков кошек с точки зрения получения ресурсов, например, пищи, территории и возможности для спаривания.

Если ваша любимая кошка в последнее время ведет себя странно и удивляет вас возмутительным, а иногда и опасным поведением, теперь вы можете точно выяснить, в чем проблема, пишет Independent.

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Как показало новое исследование ученых из Ливерпульского университета и Ливерпульского университета им. Джона Мурса, такое поведение может быть связано с психопатическими наклонностями животного.

Исследование, в котором приняли участие 2042 владельца кошек, иллюстрирует разработку первого в истории способа, доступного для измерения психопатии у кошек.

Эксперты разработали подробную анкету, которую владельцы использовали для анализа своих четырехлапых друзей, чтобы определить, обладают ли они психопатическими наклонностями.

Тест, названный CAT-Tri+, состоял из 46 вопросов которые требовали от владельцев ответить, насколько хорошо каждый из них описывает их питомца. Так, например, у хозяев кошек спрашивали, мучает ли их питомец свою добычу, а не убивает ее сразу, громко ли она мяукает без видимой причины, часто ли она становится очень возбудимой и неконтролируемой.

Также владельцам нужно было ответить, доминирует ли их любимец над соседскими кошками и мурлычет ли он, нападая на других животных или людей. Все ответы оценивали по пятибалльной шкале.

Результаты исследования помогают определить уровень "подлости" кошки, такие черты, как отсутствие сочувствия и бессердечная агрессия, отсутсвие эмпатии, "расторможенность" — то есть, проблемы с поведенческой сдержанностью, а также уровень недружелюбия по отношению к другим животным и людям.

"Наш окончательный опросник измеряет 5 факторов кошачьей психопатии: дерзость, подлость, расторможенность, недружелюбие к домашним животным и неприязнь к людям", — рассказала ведущий автор исследования Ребекка Эванс из Ливерпульского университета.

Результаты эксперимента подтвердили давние предположения исследователей о том, что все кошки обладают элементом психопатии, поскольку в далеком прошлом это было полезно для их предков с точки зрения получения ресурсов, например, пищи, территории и возможности для спаривания.

Эксперты надеются, что их исследование поможет улучшить отношения между питомцами и их хозяевами, а также уменьшит количество кошек, которые попадают в приюты или которых усыпляют. Также опросник можно использовать для выявления нежелательных форм поведения кошек и улучшения их среды обитания.

Так, например, питомца, получившего высокий балл по шкале дерзости, можно занять высокими деревьями-когтеточками, поскольку такие кошки любят много исследовать и лазить. Таким способом можно уменьшить агрессивное поведение животного как по отношению к другим питомцам и людям, так и имуществу.