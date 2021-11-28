Маленьке виродження пекла. Вчені довели, що домашнім котам властива психопатія

У далекому минулому така поведінка була корисною для предків кішок з точки зору отримання ресурсів, наприклад, їжі, території та можливості для спарювання.

Якщо ваша улюблена кішка останнім часом поводиться досить незвично і дивує вас обурливою, а іноді й небезпечною поведінкою, тепер ви можете точно з'ясувати, в чому проблема, пише Independent.

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Як показало нове дослідження вчених із Ліверпульського університету та Ліверпульського університету ім. Джона Мурса, така поведінка може бути пов'язана з психопатичними нахилами тварини.

Дослідження, в якому взяли участь 2042 власники кішок, ілюструє розробку першого в історії способу, доступного для вимірювання психопатії у кішок.

Експерти розробили докладну анкету, яку власники використовували для аналізу своїх чотирилапих друзів, щоб визначити, чи володіють вони психопатичними нахилами.

Тест, названий CAT-Tri+, складався з 46 питань, які вимагали від власників кішок відповісти, наскільки добре кожен з них описує їх улюбленця. Так, наприклад, у господарів питали, чи мучить їхній чотирилапий свою здобич, а не вбиває її відразу, чи голосно вона нявкає без видимої причини, чи часто вона стає дуже збудливою і неконтрольованою.

Також власникам потрібно було відповісти, чи домінує їх улюбленець над сусідськими кішками і чи не муркоче він, коли нападає на інших тварин або людей. Усі відповіді оцінювали за п'ятибальною шкалою.

Результати дослідження допомагають визначити рівень "підлості" кішки, такі риси, як відсутність співчуття та безсердечна агресія, відсутність емпатії, "розгальмованість" — тобто, проблеми з поведінковою стриманістю, а також рівень недружелюбності щодо інших тварин і людей.

"Наше остаточне анкетування вимірює 5 факторів котячої психопатії: зухвалість, підлість, розгальмованість, недружність до тварин і ворожість до людей", — розповіла головний автор дослідження Ребекка Еванс з Ліверпульського університету.

Результати експерименту підтвердили давні припущення дослідників про те, що всі кішки мають елемент психопатії, оскільки в далекому минулому це було корисно для їх предків з точки зору отримання ресурсів, наприклад, їжі, території та можливості для спарювання.

Експерти сподіваються, що їх дослідження допоможе покращити відносини між власниками та їхніми улюбленцями, а також зменшить кількість кішок, які потрапляють до притулків та яких приспають. Також опитувальник можна використовувати для виявлення небажаних форм поведінки кішок та для поліпшення їх довкілля.

Так, наприклад, тварину, яка отримала високий бал за шкалою зухвалості, можна зайняти високими деревами кігтеточками, оскільки такі кішки люблять багато досліджувати та лазити. У такий спосіб можна зменшити агресивну поведінку кішки як стосовно інших тварин і людей, так і майна.