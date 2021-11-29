Ночь живых мертвецов. Отрезанный сантиметровый кусок мозга прожил 12 часов

Ученые поместили отрезанную часть мозга человека в чашку Петри и уже провели первые эксперименты.

Исследователям впервые удалось сохранить живым срез человеческого мозга размером в один сантиметр. Об этом сообщает Daily Mail.

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Команда под руководством Эммы Луизы Лаут из Копенгагенского университета сохранила жизнь в кусочке человеческого мозга на протяжении 12 часов, поместив его в чашку Петри. Отмечается, что ученые быстро извлекли ткани мозга из коры головного мозга пациента и сразу же начали подготовку к "консервации".

Вначале ученым пришлось охладить полученную ткань, а также непрерывно насыщать ее кислородом, чтобы клетки оставались живыми. Далее команда поместила ткань в смесь из ионом и минералов, чтобы сымитировать спинномозговую жидкость.

По словам Лаут, в рамках эксперимента удалось поддерживать жизнь в тканях мозга на протяжении 12 часов. Такой прорыв позволяет проводить исследования и эксперименты, которые ранее были возможны только на животных, исходя из этических норм.

"Исследования мышей в сравнении с исследованиями на людях похожи на ремонт iPhone по инструкции от Nokia 3310. В целом, оба мозга имеют одинаковые функции, но человеческий намного сложнее. Поэтому тесты непосредственно на тканях человеческого мозга – это невероятная возможность", – говорит автор исследования.

В ходе первого в мире эксперимента ученые сосредоточились на нейронных связях в человеческом мозге, которые как оказалось, усиливают повышенные дозы дофамина, связанного с "системой вознаграждения" мозга.

[ + – ] Срез человеческого мозга. Фото: University of Copenhagen

Лаута подчеркивает, что такое открытие может иметь большое значение в реабилитации пациентов после инсульта или других повреждений мозга. В таких случаях пациенты теряют синаптические связи в головном мозге, поэтому им необходимо формировать новые.

"Мы увидели, что дофамин играет различные роли у людей и мышей. На самом деле это отличный пример того, как один и тот же препарат может по-разному воздействовать на разные виды", – отмечает Лаута.

Правда, проведенный эксперимент поднял несколько философских вопросов, относительно этичности подобных исследований. В частности, некоторые задались вопросом о том, может ли небольшой кусочек мозга испытывать эмоции или боль. Автор же исследования гарантирует, что такого не может произойти.

"Каждая эмоция или мысль должны обрабатываться многими частями мозга. Та часть, которую мы берем для работы, ничтожно мала и больше не связана с остальными областями мозга. Я понимаю, почему люди задаются вопросом о том, есть ли у нейронов память в чашке Петри, но это просто невозможно", – говорит исследовательница.

В настоящее время ее команда работает над тем, чтобы продлить жизнь маленьких кусочков человеческого мозга до 10 дней.