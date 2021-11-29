Ніч живих мерців. Відрізаний сантиметровий шматок мозку прожив 12 годин

Учені помістили відрізану частину мозку людини у чашку Петрі та вже провели перші експерименти.

Дослідникам уперше вдалося зберегти живим зріз людського мозку розміром один сантиметр. Про це повідомляє Daily Mail.

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Команда під керівництвом Емми Луїзи Лаут із Копенгагенського університету зберегла життя у шматочку людського мозку протягом 12 годин, помістивши його у чашку Петрі. Зазначається, що вчені швидко витягли тканини мозку з кори головного мозку пацієнта й одразу розпочали підготовку до "консервації".

Спочатку вченим довелося охолодити отриману тканину, а також безперервно насичувати її киснем, щоб клітини залишалися живими. Далі команда помістила тканину в суміш з іоном і мінералів, щоб зімітувати спинномозкову рідину.

За словами Лаут, у межах експерименту вдалося підтримувати життя в тканинах мозку протягом 12 годин. Такий прорив дозволяє проводити дослідження та експерименти, які раніше були можливі лише на тваринах, виходячи з етичних норм.

"Дослідження мишей порівняно з дослідженнями на людях схожі на ремонт iPhone за інструкцією від Nokia 3310. Загалом, обидва мозки мають однакові функції, але людський набагато складніший. Тому тести безпосередньо на тканинах людського мозку — це неймовірна можливість", — каже авторка дослідження. .

У процесі першого у світі експерименту вчені зосередилися на нейронних зв'язках у людському мозку, які, як з'ясувалося, посилюють підвищені дози дофаміну, пов'язаного із "системою винагороди" мозку.

[ + – ] Зріз людського мозку. Фото: мозг

Лаут наголошує, що таке відкриття може мати велике значення у реабілітації пацієнтів після інсульту чи інших ушкоджень мозку. У таких випадках пацієнти втрачають синаптичні зв'язки у головному мозку, тому їм необхідно формувати нові.

"Ми побачили, що дофамін грає різні ролі у людей і мишей. Насправді це чудовий приклад того, як один і той самий препарат може по-різному впливати на різні види", — зазначає Лаут.

Щоправда, проведений експеримент порушив кілька філософських питань щодо етичності подібних досліджень. Зокрема, деякі запитали, чи може невеликий шматочок мозку відчувати емоції або біль. Авторка дослідження гарантує, що такого не може статися.

"Кожна емоція чи думка повинні оброблятися багатьма частинами мозку. Та частина, яку ми беремо для роботи, мізерно мала і більше не пов'язана з іншими частинами мозку. Я розумію, чому люди задаються питанням про те, чи є у нейронів пам'ять у чашці Петрі, але це просто неможливо”, — каже дослідниця.

Наразі її команда працює над тим, щоб продовжити життя маленьких шматочків мозку до 10 днів.