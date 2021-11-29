Здоровая диета. Ученые рассказали, сколько раз в день нужно кормить собак

Согласно новому исследованию, у собак, которых кормят лишь один раз в сутки, реже проявляются возрастные заболевания по сравнению с теми, которых кормят чаще.

Новое исследование, проведенное экспертами из Аризонского университета, показало, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, включая рак, стоматологические проблемы, снижение когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.

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"Есть множество свидетельств того, что интервальное голодание продлевает продолжительность жизни и замедляет старение у лабораторных животных, например, у мышей. Поэтому мы решили использовать собак в нашем исследовании для выявления подобных закономерностей", - рассказали ученые.

По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки волки часто по несколько дней обходились без пищи.

Ученые под руководством эксперта по когнитивным способностям собак Эмили Брей проанализировали данные о 24 238 собаках, собранные в рамках проекта Dog Aging Project — целью которого является изучение генетических и экологических причин старения четырехлапых, чтобы найти связь между частотой кормления и показателями здоровья животных.

Владельцы собак, участвующие в проекте, ежегодно заполняют анкету о деятельности своих питомцев, их рационе питания, состоянии здоровья, приеме лекарств и социальной среде.

Таким образом, доктор Брей и ее коллеги смогли сравнить влияние разных режимов кормления на девять различных категорий здоровья, включая кардиологическое, стоматологическое и неврологическое.

После контроля таких факторов, как возраст, порода или пол, ученые обнаружили, что у собак, получавших только одноразовое питание в день, вероятность развития когнитивных проблем, стоматологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний, а также проблем с почками, мочевыделительной системы и печени была ниже, чем у их сверстников, которых кормили два или более раза в день.

"Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — подчеркнул один из авторов исследования. Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Ученые отмечают, что пока владельцам собак не стоит вносить никаких изменений в то, как они кормят своих питомцев.

"Сила нашего исследования заключается в том, что количество, испытуемых собак далеко не маленькое, а статистические методы обоснованы, однако людям не стоит менять уже установленный режим кормления своих любимцев, пока мы не проведем дополнительные исследования", — отметил заключил Алекс Герман из Ливерпульского университета.

В целом многие исследователи рекомендуют придерживаться двухразового кормления собак с интервалом в 11-12 часов.

В будущем исследователи надеются изучить влияние того, сколько и как часто едят собаки, а также роль, которую ожирение может сыграть в развитии возрастных заболеваний четырехлапых.