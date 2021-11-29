Здорова дієта. Учені розповіли, скільки разів на день потрібно годувати собак

Згідно з новим дослідженням, у собак, яких годують лише один раз на добу, рідше виявляються вікові захворювання порівняно з тими, яких годують частіше.

Нове дослідження, проведене експертами з університету Арізони, показало, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, враховуючи рак, стоматологічні проблеми, зниження когнітивних здібностей, розлади шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Є безліч свідчень того, що інтервальне голодування продовжує тривалість життя та уповільнює старіння у лабораторних тварин, наприклад, у мишей. Тому ми вирішили використати собак у нашому дослідженні для виявлення подібних закономірностей", — розповіли вчені.

На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки вовки часто по кілька днів обходилися без їжі.

Учені під керівництвом експертки з когнітивних здібностей собак Емілі Брей проаналізували дані про 24 238 собак, зібрані в межах проєкту Dog Aging Project — метою якого є вивчення генетичних та екологічних причин старіння чотирилапих, щоб знайти зв'язок між частотою годування та показниками здоров'я тварин.

Власники собак, які беруть участь у проєкті, щорічно заповнюють анкету про діяльність своїх вихованців, їхній раціон харчування, стан здоров'я, прийом ліків і соціальне середовище.

Так, докторка Брей і її колеги змогли порівняти вплив різних режимів годівлі на дев'ять різних категорій здоров'я, враховуючи кардіологічне, стоматологічне та неврологічне.

Після контролю таких факторів, як вік, порода або стать, вчені з'ясували, що в собак, які отримували тільки одноразове харчування на день, ймовірність розвитку когнітивних проблем, стоматологічних, шлунково-кишкових та ортопедичних захворювань, а також проблем із нирками, сечовидільної системи та печінки була нижчою, ніж в їхніх однолітків, яких годували два або більше разів на день.

"Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", — наголосив один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Учені зазначають, що поки що власникам собак не варто вносити жодних змін у те, як вони годують своїх вихованців.

"Сила нашого дослідження полягає в тому, що кількість випробуваних собак далеко не маленька, а статистичні методи обґрунтовані, проте людям не варто змінювати вже встановлений режим годування своїх улюбленців, допоки ми не проведемо додаткові дослідження", — зазначив Алекс Герман із Ліверпульського університету.

Загалом багато дослідників рекомендують дотримуватися дворазового годування собак з інтервалом 11-12 годин.

У майбутньому дослідники сподіваються вивчити вплив того, скільки і як часто їдять собаки, а також роль, яку ожиріння може зіграти у розвитку вікових захворювань чотирилапих.