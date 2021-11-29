Ученые выяснили, почему некоторые люди не могут быть счастливыми

По словам ученых, гены и окружающая среда – это главные факторы, определяющие счастье человека, но есть кое-что еще.

Психологи говорят, что несмотря на повышение уровня тревожности и депрессии в современном мире, некоторые люди более предрасположены быть счастливыми, чем другие. На это влияют наши гены, наша среда обитания и окружающие нас люди, но еще важно насколько человек может изменить свое мироощущение и соответственно стать более счастливым, сообщает ScienceAlert.

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Согласно одному из психологических исследований, счастье у людей зависит на 50% от генетики, на 10% — от обстоятельств и на 40% — от того насколько позитивен сам человек, говорит Джоланта Берк из Университета медицины и медицинских наук RCSI, Дублин, Ирландия.

В течение многих лет ученые проводили исследования при участии близнецов и установили, что от 40 до 50% разницы в уровне их счастья зависят от генетики. Согласно недавнему исследованию, не только гены влияют на счастье человека, но и окружающая среда.

Фото: Forbes

Но с другой стороны именно наши гены влияют на выбор этой окружающей среды. Хотя, ученые доказали, что воспитание влияет на последующую жизнь человека. Ведь, два человека воспитанные в одной среде, могут воспринимать ее по-разному.

Быть счастливым или нет?

И самое главное, станет ли человек счастливым или нет, зависит от способности меняться, изменять свои мысли и взгляды в ответ на окружающую ситуацию, говорит Берк.

Люди могут менять свои мысли и поведение в ответ как на негативные, так и на позитивные события. Но не все это делают. С другой стороны, они могут быть генетически не предрасположены к счастью из-за определенных негативных факторов, которые повлияли на их родителей. Но все, же каждый человек в состоянии изменить свою жизнь и стать более счастливым, ведь быть или не быть счастливым, по сути, это выбор каждого, говорит Берк.

Фото: Facebook

Каждый человек уникален, как и наша ДНК и у каждого имеется разное предрасположение к счастливому состоянию. Просто некоторым труднее улучшать свое благосостояние и эти люди остаются несчастными дольше, чем другие. Некоторые могут даже никогда не стать счастливыми, говорит Берк.

Хоть генетика и влияет на человека, все же у каждого есть выбор: как жить, с кем жить и где жить, а также чем заниматься. И быть счастливым или нет, резюмирует Берк.