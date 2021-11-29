Учені з'ясували, чому деякі люди не можуть бути щасливими

За словами вчених, гени та навколишнє середовище – це головні фактори, що визначають щастя людини, але є ще дещо.

Психологи кажуть, що, незважаючи на підвищення рівня тривожності та депресії в сучасному світі, деякі люди схильні бути щасливішими, ніж інші. На це впливають наші гени, наше середовище проживання та люди, які оточують нас, але ще важливо, наскільки людина може змінити своє світовідчуття та відповідно стати щасливішою, повідомляє ScienceAlert.

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Згідно з одним із психологічних досліджень, щастя в людей залежить на 50% від генетики, на 10% — від обставин і на 40% — від того, наскільки позитивна сама людина, каже Джоланта Берк із Університету медицини та медичних наук RCSI, Дублін, Ірландія.

Протягом багатьох років учені проводили дослідження за участю близнюків і встановили, що від 40 до 50% різниці в рівні їхнього щастя залежать від генетики. Відповідно до недавнього дослідження, не тільки гени впливають на щастя людини, а й довкілля.

Фото: Forbes

Але з іншого боку, саме наші гени впливають на вибір цього навколишнього середовища. Хоча вчені довели, що виховання впливає на подальше життя людини. Адже дві людини, виховані в одному середовищі, можуть сприймати його по-різному.

Бути щасливим чи ні?

І найголовніше, чи стане людина щасливою чи ні, залежить від здатності змінюватися, змінювати свої думки та погляди відповідно до навколишньої ситуації, каже Берк.

Люди можуть змінювати свої думки та поведінку у відповідь як на негативні, так і на позитивні події. Але не всі це роблять. З іншого боку, вони можуть бути генетично не схильні до щастя через певні негативні фактори, які вплинули на їхніх батьків. Але все ж кожна людина в змозі змінити своє життя та стати щасливішою, адже бути чи не бути щасливою, по суті, це вибір кожного, каже Берк.

Фото: Facebook

Кожна людина унікальна, як і наша ДНК, і в кожного є різна схильність до щасливого стану. Просто декому важче покращувати свій добробут, і ці люди залишаються нещасними довше, ніж інші. Дехто може навіть ніколи не стати щасливим, каже Берк.

Хоч генетика й упливає на людину, все ж таки в кожного є вибір: як жити, з ким жити та де жити, а також чим займатися. І бути щасливим чи ні, резюмує Берк.