Розтягує приємні миті: перебування на природі змінює наше сприйняття часу, — вчені

Нове дослідження вчених виявило незвичайний зв'язок між тим, як ми сприймаємо час, перебуваючи на природі та в міських умовах. Виявилося, що перебування на свіжому і чистому повітрі має серйозні переваги.

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У сучасному мінливому світі, що швидко змінюється, відчуття, що часу ніколи не вистачає, — звичайне явище. Постійне підключення до цифрових пристроїв не допомагає, розтягуючи робочий час і не даючи можливості відключитися від потреб. Однак дослідження, проведене під керівництвом психолога Рікардо Коррейя з Університету Турку у Фінляндії, показує, що природа може бути ключем до відчуття, що у нас є набагато більше часу, пише ScienceAlert.

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Дослідження вчених показало, що люди відчувають, що час збільшується, коли вони перебувають у природному середовищі, а не в місті. Прогулянки в сільській місцевості здаються їм тривалішими, а виконання завдань у зеленому середовищі — повільнішим, ніж у місті, каже Рікардо Коррейя. Цей ефект природи стосується не тільки сьогодення; він також впливає на те, як ми бачимо своє минуле і майбутнє. Час, проведений на природі, допомагає нам переключити увагу з миттєвих проблем на більш довгострокові цілі, що робить нас менш схильними піддаватися поривам до миттєвого задоволення. Така ширша перспектива допоможе нам краще розпоряджатися своїм часом, зосереджуючись на тому, що справді важливо, а не відчувати себе постійно перевантаженими.

Чому природа чинить такий вплив на нас? Перебування в природних умовах пов'язане з численними перевагами для здоров'я, включно зі зниженням тривожності, поліпшенням сну і загального самопочуття. Ці переваги можуть допомогти пояснити, чому природа змінює наше сприйняття часу, знижуючи стрес і тривогу, які, як відомо, спотворюють наше відчуття ходу часу. Це було особливо помітно під час пандемії COVID-19, коли багато хто з нас відчував, як час спотворюється через відсутність доступу до природного середовища.

Однак доступ до природи може бути непростим завданням, особливо в міських районах. Створення зелених зон, таких як парки і ліси, в містах має вирішальне значення для того, щоб зробити переваги природи, що розширюють час, доступними для всіх, вважають автори дослідження. Для тих, хто не може легко потрапити в природне середовище, інші стратегії, як-от аудит використання свого часу або встановлення меж використання цифрових пристроїв, також можуть допомогти відновити почуття контролю над його плином.

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