Вплоть до сережек в ушах. Ученые визуализировали лицо женщины, жившей в бронзовом веке (видео)

Исследователи восстановили лицо женщины, которая жила около 4 тысяч лет на территории нынешней Испании.

Археологи обнаружили останки женщины и мужчины, которые были похоронены вместе в большом керамическом горшке на месте археологической стоянки Ла Алмолойя на юго-востоке Испании. Здесь проживали представители Эль-Аргарской культуры в раннем в бронзовом веке в период от 2200 до 1500 года до н.э. С помощью новых технологий ученым удалось визуализировать лицо умершей женщины, сообщает Live Science.

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[ + – ] В керамическом горшке обнаружили останки двух человек Фото: Live Science

Несмотря на то, что в захоронении обнаружили два тела рядом, по словам археологов, мужчина умер раньше. Когда же умерла и женщина, керамический горшок вскрыли и положили туда ее тело с большим количеством украшений. Используя часть черепа женщины и украшения ученый-иллюстратор воссоздал лицо женщины, а также лица других жителей, которые были захоронены в Ла Алмолойя.

[ + – ] Реконструкция лица женщины Фото: Live Science

"Было проблематично создать реконструкцию лица имея только часть черепа, но серебряная корона, которую нашли рядом с останками помогла определить размер ее головы", — говорит Джоана Бруно, ученый-иллюстратор.

[ + – ] Реконструкция лица женщины Фото: Live Science

Учитывая количество украшений и разных инструментов, которые нашли рядом с останками женщины, ученые предположили, что она занимала высокое положение в обществе. Ученым удалось установить, что жившая в бронзовом веке женщина умерла в возрасте от 25 до 30 лет. У нее было несколько врожденных болезней, в том числе у нее отсутствовали шейный позвонок и ребро.

"Все что вы видите на реконструкции создано благодаря тщательному изучению останков. Даже кольца в ушах – это те, которые были найдены рядом с черепом’, — говорит Бруно.

Сейчас Бруно занимается реконструкцией лиц других представителей Эль-Аргарской культуры, используя информацию, полученную во время тщательных исследований останков.

[ + – ] Реконструкция лиц других представителей Эль-Аргарской культуры Фото: Live Science

"Важно помнить, что это не просто кости, это были живые люди, со своими эмоциями и переживаниями. Именно такими я их и создаю", — говорит Бруно.