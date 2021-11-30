Аж до сережок у вухах. Учені візуалізували обличчя жінки, яка жила в бронзовому віці (відео)

Дослідники відновили обличчя жінки, яка жила близько 4 тисяч років на території нинішньої Іспанії.

Археологи виявили рештки жінки та чоловіка, які були поховані разом у великому керамічному горщику на місці археологічної стоянки Ла Алмолойя на південному сході Іспанії. Тут мешкали представники Ель-Аргарської культури в ранньому бронзовому віці в період від 2200 до 1500 до н.е. За допомогою нових технологій ученим вдалося візуалізувати обличчя жінки, яка померла, повідомляє Live Science.

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[ + – ] У керамічному горщику виявили рештки двох людей Фото: Seneca-Guns

Незважаючи на те, що у похованні виявили два тіла поряд, за словами археологів, чоловік помер раніше. Коли ж померла й жінка, керамічний горщик розкрили та поклали туди її тіло з великою кількістю прикрас. Використовуючи частину черепа жінки та прикраси, вчена-ілюстраторка відтворила обличчя жінки, а також обличчя інших жителів, які були поховані в Ла Алмолойя.

[ + – ] Реконструкція обличчя жінки Фото: Seneca-Guns

"Було проблематично створити реконструкцію обличчя, маючи лише частину черепа, але срібна корона, яку знайшли поряд із рештками, допомогла визначити розмір її голови", — каже Джоана Бруно, вчена-ілюстраторка.

[ + – ] Реконструкція обличчя жінки Фото: Seneca-Guns

Враховуючи кількість прикрас і різних інструментів, які знайшли поряд із рештками жінки, вчені припустили, що вона займала високе становище в суспільстві. Ученим вдалося встановити, яка жінка, що жила в бронзовому віці, померла у віці від 25 до 30 років. У неї було кілька вроджених хвороб, зокрема в неї були відсутні шийний хребець і ребро.

"Усе, що ви бачите на реконструкції, створено завдяки ретельному вивченню решток. Навіть кільця у вухах – це ті, які були знайдені поряд із черепом", — говорить Бруно.

Наразі Бруно займається реконструкцією облич інших представників Ель-Аргарської культури, використовуючи інформацію, одержану під час ретельних досліджень решток.

[ + – ] Реконструкція облич інших представників Ель-Аргарської культури Фото: Seneca-Guns

"Важливо пам'ятати, що це не просто кістки, це були живі люди, зі своїми емоціями та переживаннями. Саме такими я їх і створюю", — каже Бруно.