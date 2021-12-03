На лишний, а запасной. У 38-летнего мужчины с хроническим насморком в носу обнаружили зуб (фото)

Житель Нью-Йорка несколько лет страдал от заложенного носа, пока не обратился к врачам за помощью. Последние утверждают, что это уникальный медицинский случай.

В течении нескольких лет 38-летний житель Нью-Йорка страдал от затрудненного дыхания через правую ноздрю. После посещения медицинского комплекса Маунт-Синай, врачи обнаружили, что в носу у него растет зуб. К счастью, с помощью хирургического вмешательства, мужчине удалили зуб длиной 14 мм, сообщает Gizmodo.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Уникальный случай описали в Медицинском журнале Новой Англии. Мужчина, страдавший от заложенности носа, решил исправить эту проблему только через несколько лет, после ее появления.

В результате обследования врачи обнаружили у жителя Нью-Йорка искривленную перегородку носа, и "костную белую массу, которая торчала из дна ноздри". После анализа с помощью компьютерной томографии, врачи точно определили, что эта масса является зубом, который растет там, где его не должно быть. Это был эктопический зуб, и они могут появится по разным причинам.

[ + – ] Врачи обнаружили в носу у пациента зуб (слева). Компьютерная томография аномального явления (справа) Фото: Gizmodo/Don Davis

Иногда постоянные зубы у взрослых могут прорезаться или вырасти неправильно. Также молочный зуб может остаться во рту, даже, если появился его постоянный аналог. Еще может быть ситуация, когда лишний зуб вырос сам по себе по каким-то причинам. В данном случае причина появления эктопического зуба остается неясной, говорят врачи.

По словам врачей, такие эктопические зубы появляются очень редко, по оценкам, такое может произойти у от от 0,1% до 1% людей. Но чаще всего такие зубы остаются в полости рта и их несложно заметить. И очень редко может появиться перевернутый зуб, который может проникнуть в носовую полость. Хотя подобные случаи бывают.

Врачи говорят, что смещенные зубы, можно вернуть на их законное место или отрегулировать их положение, даже если они прорезались неправильно. Но в случае с 38-летним мужчиной врачи решили провести операцию по удалению зуба, который имел длину 14 мм.