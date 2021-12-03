На зайвий, а запасний. У 38-річного чоловіка з хронічним нежитем у носі виявили зуб (фото)

Житель Нью-Йорка кілька років страждав від закладеного носа, доки не звернувся до лікарів за допомогою. Останні твердять, що це унікальний медичний випадок.

Протягом кількох років 38-річний житель Нью-Йорка страждав від утрудненого дихання через праву ніздрю. Після відвідування медичного комплексу Маунт-Сінай лікарі виявили, що в носі в нього росте зуб. На щастя, за допомогою хірургічного втручання чоловікові видалили зуб завдовжки 14 мм, повідомляє Gizmodo.

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Унікальний випадок описали в Медичному журналі Нової Англії. Чоловік, який страждав від закладеності носа, вирішив виправити цю проблему лише через кілька років після її появи.

У результаті обстеження лікарі виявили в жителя Нью-Йорка викривлену перегородку носа та "кісткову білу масу, яка стирчала з дна ніздрі". Після аналізу за допомогою комп'ютерної томографії лікарі точно визначили, що ця маса є зубом, який росте там, де його не повинно бути. Це був ектопічний зуб, і вони можуть виникнути з різних причин.

[ + – ] Лікарі виявили в носі пацієнта зуб (ліворуч). Комп'ютерна томографія аномального явища (праворуч) Фото: Gizmodo/Don Davis

Іноді постійні зуби в дорослих можуть прорізатися чи вирости неправильно. Також молочний зуб може залишитися в роті, навіть якщо з'явився його постійний аналог. Ще може бути ситуація, коли зайвий зуб виріс сам собою з якихось причин. У цьому випадку причина появи ектопічного зуба залишається незрозумілою, кажуть лікарі.

За словами лікарів, такі ектопічні зуби з'являються дуже рідко, за оцінками, таке може статися від 0,1% до 1% людей. Але найчастіше такі зуби залишаються в ротовій порожнині і їх нескладно помітити. І дуже рідко може виникнути перевернутий зуб, який може проникнути в носову порожнину. Хоча такі випадки бувають.

Лікарі кажуть, що зміщені зуби можна повернути на їхнє законне місце або відрегулювати їхнє положення, навіть якщо вони прорізалися неправильно. Але у випадку із 38-річним чоловіком лікарі вирішили провести операцію з видалення зуба, який мав довжину 14 мм.